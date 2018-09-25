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Кокорин: со всей серьезностью отнесемся к кубковой игре

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин перед матчем 1/16 финала Кубка России против "Волгаря" отметил, что команда серьезно относится к игре.

"Мы максимально серьезно относимся к предстоящему матчу с "Волгарем",

У нас нет деления на важные турниры и неважные, поэтому выиграть Кубок мы хотим, так же как и остальные соревнования", - цитируют Кокорина Известия
Теги: Зенит Волгарь Кокорин
Сегодня, 08:16
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