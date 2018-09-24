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Дмитрий Тарасов поблагодарил свою семью за поддержку

Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поблагодарил свою семью за поддержку.



Напомним, что в матче 8-го тура РПЛ против "Зенита" (3:5) Тарасов вышел на замену на 78-й минуте, а спустя четыре минуты был удален с поля за вторую желтую карточку
Теги: Тарасов Локомотив Зенит
Сегодня, 09:10
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№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 09:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: 13iv74
А нельзя было об этом лично семье сказать,за ужином????

Счас так не принято. Сделал пост, она лайкула и все все в шоколаде и вынесли на спортивные сайты. Хотя в последнее время все больше и больше убеждаюсь что тут сайт Дома-2 или еще какой-нибудь хрени, но только не футбольный....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 09:23) #
  • +2
  •  (2)
online

А нельзя было об этом лично семье сказать,за ужином????
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
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