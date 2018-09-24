Хавбек московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов поблагодарил свою семью за поддержку.Напомним, что в матче 8-го тура РПЛ против "Зенита" (3:5) Тарасов вышел на замену на 78-й минуте, а спустя четыре минуты был удален с поля за вторую желтую карточку