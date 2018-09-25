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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Член совета директоров "Крыльев Советов" отказался ответить на вопрос о будущем Тихонова
Член совета директоров самарских "Крыльев" Дмитрий Шляхтин поделился мнением о причинах поражения в матче РПЛ с "Краснодаром" (0:3).
– Не знаю, чьи это были недоработки, но мне кажется нам не хватило физики.
Недовольство Тихонова селекцией? Есть спортивный директор, есть гендиректор. Им эти вопросы и задавайте.
– С вашей стороны кредит доверия к Андрею Валерьевичу остается?
– Без комментариев.
Самарцы проиграли последние два матча с общим счетом 0:7 и после 8 туров занимают в таблице РПЛ 13-е место.
СЭ
– Не знаю, чьи это были недоработки, но мне кажется нам не хватило физики.
Недовольство Тихонова селекцией? Есть спортивный директор, есть гендиректор. Им эти вопросы и задавайте.
– С вашей стороны кредит доверия к Андрею Валерьевичу остается?
– Без комментариев.
Самарцы проиграли последние два матча с общим счетом 0:7 и после 8 туров занимают в таблице РПЛ 13-е место.
СЭ
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