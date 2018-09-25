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Член совета директоров "Крыльев Советов" отказался ответить на вопрос о будущем Тихонова

Член совета директоров самарских "Крыльев" Дмитрий Шляхтин поделился мнением о причинах поражения в матче РПЛ с "Краснодаром" (0:3).

– Не знаю, чьи это были недоработки, но мне кажется нам не хватило физики.

Недовольство Тихонова селекцией? Есть спортивный директор, есть гендиректор. Им эти вопросы и задавайте.

– С вашей стороны кредит доверия к Андрею Валерьевичу остается?

– Без комментариев.

Самарцы проиграли последние два матча с общим счетом 0:7 и после 8 туров занимают в таблице РПЛ 13-е место.

СЭ
Теги: Крылья Советов Краснодар Тихонов
Сегодня, 09:42
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