Член совета директоров "Крыльев Советов" отказался ответить на вопрос о будущем Тихонова

Член совета директоров самарских "Крыльев" Дмитрий Шляхтин поделился мнением о причинах поражения в матче РПЛ с "Краснодаром" (0:3).– Не знаю, чьи это были недоработки, но мне кажется нам не хватило физики.Недовольство Тихонова селекцией? Есть спортивный директор, есть гендиректор. Им эти вопросы и задавайте.– Без комментариев.Самарцы проиграли последние два матча с общим счетом 0:7 и после 8 туров занимают в таблице РПЛ 13-е место.