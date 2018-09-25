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Ринат Билялетдинов назвал двух лучших нападающих РПЛ

Российский тренер Ринат Билялетдинов назвал двух лучших нападающих РПЛ.

"Можно ли утверждать, что на данный момент Дзюба – лучший форвард нашего чемпионата? Чалов, конечно, может поспорить. Но с точки зрения ценности для команды Дзюба в какой-то степени заменяет Халка, Жулиано, Витселя – футболистов, на которых строились все игровые задумки.

Чалов – более зависимый игрок. Да, он может и отдать, как в эпизоде с Жамалетдиновым в матче с "Уфой", но стиль игры у него совершенно другой. Чалов может стать прямым конкурентом Дзюбы, но Артем – более командный игрок, а это всегда важнее. На сегодняшний день он – номер один, а Чалов – номер два", - сказал Билялетдинов.

После восьми туров РПЛ 30-летний Дзюба забил четыре гола и сделал две результативные передачи, у 20-летнего Чалова шесть голов и одна передача.

"Команда России"
Теги: Чалов Дзюба Билялетдинов Р.
Сегодня, 10:14
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