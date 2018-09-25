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Шатов: у нас много своих проблем и мы никакая не машина

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов прокомментировал удачный старт команды в российской Премьер-Лиге.

- Нынешний "Зенит" порой сравнивают с машиной, которая практически всех выносит

- Нет, я так не считаю. Мы провели всего восемь туров в чемпионате. Никакая мы не машина и никого мы не разрываем. У нас много игровых проблем, над которыми мы работаем. Говорить о том, что мы всех выносим, на голову всех выше, я не могу.

- Отрыв от второго места шесть очков. Кто тогда вас может остановить?

- Да любая команда! Нельзя никого недооценивать. На всех нужно настраиваться должным образом. И на "Локомотив", и на "Анжи". На одном мастерстве далеко не уедешь. В каждой встрече нужно выкладываться на 100 процентов.
Теги: Шатов Зенит
Сегодня, 10:18
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