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Премьер-лига вступает в борьбу за Кубок. Что интересного посмотреть на стадии 1/16

Кубок России начинается для команд премьер-лиги: Аленичев едет домой, "Динамо" рубится с "Торпедо", Рязанцев против родного "Рубина". Ищем интриги и разбираемся, что было бы смотреть интереснее всего в середине рабочей недели.

Премьер-лига вступает в борьбу за Кубок. Что интересного посмотреть на стадии 1/16

Возвращение Аленичева домой

Главному тренеру "Енисея" жеребьевка преподнесла непростой сюрприз, - он едет в родную область. Дмитрий Аленичев родился в поселке Мелиораторов великолукского района, откуда, собственно, и противостоящая ему на сей раз команда - "Луки-Энергия". О таком подарке российский специалист наверняка даже и не задумался. Поскольку футболом Великие Луки славятся не очень широко, шансы попасть туда на одного из противников у команды премьер-лиги ничтожно малы.

"Луки-Энергия" - "Енисей"
Среда, 17:30

Старые неприятели

По причине того, что у московского "Торпедо" последние годы дела идут не очень здорово, в столице осталась лишь вражда ЦСКА и "Динамо" - "Спартак". Но "автозаводцы" принимали важное участие в этой движухе. И с ними - есть такая уверенность - было бы намного веселее.

Но сейчас, посередине недели, у нас есть возможность вернуться в прежние годы и посмотреть на зарубу между "Динамо" и "Торпедо" на стадионе имени Стрельцова. Тем более, "Торпедо" сейчас выглядит очень мощно во втором дивизионе, а "бело-голубые" не особо стабильны. Так что - у нас даже шансы на борьбу есть. Что еще нужно для центрального матча 1/16 финала?

"Торпедо" - "Динамо"
Среда, 20:15

Хорошие шансы для "Чайки"

Учитывая финансовые проблемы "Анжи" и многочисленные трудности отсюда вытекающие, есть подозрение,что на кубок Махачкала откровенно забьет. Им до очередного тура премьер-лиги бы дотянуть, - чего уж говорить о том, чтобы отвлекаться на еще одно соревнование.

Так что у представителей второго дивизиона есть неплохие шансы пройти коллектив из премьер-лиги. Клуб из Песчанокопского, публике неизвестный вовсе, имеет возможность громко заявить о себе как о третьем ростовском клубе.

"Чайка" - "Анжи"
Среда, 19:30

Дмитрий Черышев против "Уфы"

"Нижний Новгород", тренирующийся под руководством отца популярного нынче футболиста, тоже имеет не самые слабые шансы на то, чтоб заявить о себе на данном этапе. Все-таки противостоит команде из ФНЛ не самый уверенный в себе коллектив - у "Уфы" сейчас основательные сложности. Добавить сюда не самые широкие возможности для варьирования состава и станет понятно, что "Уфа", вполне возможно, и не станет изо всех сил цепляться за представившуюся возможность.

"Нижний Новгород" - "Уфа"
Среда, 19:00

Возможность взглянуть на того, кто забивал "Барселоне"

Помните Александра Рязанцева из "Рубина"? Тот, который положил издалека "Барсе"? Не так давно Александр официально закончил с премьер-лигой, подписав контракт с "Химками" и теперь ему предстоит бороться против своей бывшей команде. Немного иронично получилось с жеребьевкой, не правда ли?

Если вы не видели, как "Химки" представили Рязанцева, обязательно оцените.

"Химки" - "Рубин"
Среда, 19:00



"Пушкарям" придется ехать на Сахалин

Тульскому "Арсеналу" предстоит просто ужасный выезд, - подопечные Кононова отправятся в Южно-Сахалинск. Подобного давно не испытывала команда РПЛ. Наверняка туляки пожалеют своих основных игроков и не заставят их испытывать на себе сложности такого путешествия.

Впрочем, впечатляющее расстояние преодолевать требуется не только "Арсеналу", но и "Ахмату". Им предстоит играть со "СКА-Хабаровском",

"Сахалин" - "Арсенал"
Среда, 11:00

"СКА-Хабаровск" - "Ахмат"
Среда, 12:00

Тяжелое начало для финалиста прошлого года

"Авангард" из Курска, в прошлом году добравшийся до финала Кубка России, на этот раз имеет слишком непростого соперника, чтобы даже шагнуть в следующий раунд, - в гости к курянам приезжает "Краснодар". Впрочем, резервный состав ЦСКА "Авангарду" обыграть удалось на этой же стадии год назад. Вдруг Мусаев рискнет и повторит ошибку Гончаренко? Тогда у курян будут все шансы.

"Авангард" - "Краснодар"
Четверг, 17:00

Возвращения большого футбола в Новороссийск

"Черноморец" не выступал в высшем дивизионе нашего футбола с 2003 года. С того момента прошло пятнадцать лет - успело смениться не одно поколение болельщиков.

Но теперь в Новороссийск едет "Спартак", что, конечно, большой праздник для всего города. В местной спортивной жизни один только приезд "красно-белых" (а уж если их получится обыграть) станет главным событием на ближайшие пару лет.

"Черноморец" - "Спартак"
Среда, 18:30

Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Динамо Торпедо
Сегодня, 11:18
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