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Медосмотр выявил у Чико Флореса перелом носа со смещением

Пресс-служба "Рубина" сообщает, что по итогам медосмотра, пройденного после матча 8-го тура РПЛ против "Арсенала" у защитника Чико Флореса диагностирован перелом носа со смещением.

Футболисту потребуется как минимум недельное лечение, после чего он сможет вернуться к тренировкам с командой в специальной маске.

ФК "Рубин"
Теги: Рубин
Сегодня, 11:18
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