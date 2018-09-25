Медосмотр выявил у Чико Флореса перелом носа со смещением

Пресс-служба "Рубина" сообщает, что по итогам медосмотра, пройденного после матча 8-го тура РПЛ против "Арсенала" у защитника Чико Флореса диагностирован перелом носа со смещением.Футболисту потребуется как минимум недельное лечение, после чего он сможет вернуться к тренировкам с командой в специальной маске.