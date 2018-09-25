"Краснодар" выдал лучший старт в премьер-лиге в своей истории, сыграв 6 из 8 игр в гостях

"Краснодар" набрал в 8 турах нынешнего сезона в РПЛ 16 очков — это лучший стартовый отрезок команды за всё время её выступления в Премьер-Лиге.Быки не только набрали наибольшее количество очков и занимают наивысшее место, но и забили больше, чем в любом из предыдущих сезонов в РПЛ, а также имеют лучшую разницу мячей за все годы.Отметим, что 6 из 8 игр "горожане" провели на выезде – такого существенного перекоса в сторону гостевых матчей ранее в истории клуба не случалось.