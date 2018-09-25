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"Краснодар" выдал лучший старт в премьер-лиге в своей истории, сыграв 6 из 8 игр в гостях

"Краснодар" набрал в 8 турах нынешнего сезона в РПЛ 16 очков — это лучший стартовый отрезок команды за всё время её выступления в Премьер-Лиге.

Быки не только набрали наибольшее количество очков и занимают наивысшее место, но и забили больше, чем в любом из предыдущих сезонов в РПЛ, а также имеют лучшую разницу мячей за все годы.

Отметим, что 6 из 8 игр "горожане" провели на выезде – такого существенного перекоса в сторону гостевых матчей ранее в истории клуба не случалось.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар Мусаев
Сегодня, 11:38
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(3)
№9 Написал: imaginary (Сегодня, 12:49) #
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Болеет за:
«Краснодар»
да, хорошо, можно было бы сказать, если бы не проигранные матчи Спартаку и Рубину.., то вообще была бы красота

но с другой стороны, нам ли жаловаться на судьбу, столько очков вырвали в последние 5 минут! Так что всё по делу
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№8 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 12:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Angelsh
Смолова продали и всё наладилось) А у Локо наоборот))

А сколько Смолов забивал до Краснодара? У него бывало, что и сезон без голов.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№7 Написал: Angelsh (Сегодня, 12:32) #
  • +2
  •  (2)

Смолова продали и всё наладилось) А у Локо наоборот))
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 12:27) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Хоть календарь логично составили. Ближе к зиме самое то в Краснодаре играть.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№5 Написал: Rasmuz (Сегодня, 12:07) #
  • +2
  •  (2)

Краснодар молодцы, осталось дома сыграть не хуже. Уход Смолова обернулся приобретением денег и очков.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Калина (Сегодня, 12:05) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
нормально составлял пока тепло на севере по холоду на юге
Регистрация: 2.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 11:49) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Sergeevich,
online
Болеет за:
«Зенит»
А кто так календарь составлял?

Календарь составлялся таким образом, что бы по снегу и морозу не играть в Красноярске,Оренбурге...


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:43) #
  • 0
  •  (4)

Краснодар красавцы. Все в их руках
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:42) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А кто так календарь составлял?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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