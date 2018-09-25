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Абонентская база "Матч Премьер" за 2 месяца увеличилась более чем на 100 тысяч человек

Холдинг "Матч ТВ" обнародовал данные о работе тематического канала "Матч Премьер".

На 1 июля 2018 года телеканал "Наш футбол" имел 279 тысяч абонентов. Пришедший ему на смену 27 июля "Матч Премьер" через четыре дня увеличил аудиторию до 317 тысяч абонентов, а к 31 августа абонентская база составила 393 тысячи абонентов.

Суммарное количество покупок трансляций отдельных игр РПЛ и подписок на канал на сайтах холдинга и в приложении за период с 28 июля по 17 сентября составило 104 093.

Матч
Теги: Матч ТВ
Сегодня, 12:53
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 13:01) #
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А где 15 миллионов болельщиков зенита в Фейсбуке лайкают ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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