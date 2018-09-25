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"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске

"Спартак" и "Енисей" обсуждают обмен кругами в календаре РПЛ.

Как сообщает журналист Алексей Лебедев, матч между клубами в 1-м круге (10-й тур, 7 октября) пройдет в Москве, а 2-го круга (24-й тур, 21 апреля) – в Красноярске, а не наоборот, как планировалось изначально.

Причиной изменений послужила неготовность к матчу стадиона в Красноярске. При этом на нем состоялся матч 8-го тура РПЛ "Енисей" – "Урал" (1:2).

Твиттер Алексея Лебедева
Теги: Спартак Енисей
Сегодня, 14:10
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№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 15:09) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Причиной изменений послужила неготовность к матчу стадиона в Красноярске. При этом на нем состоялся матч 8-го тура РПЛ "Енисей" – "Урал"

А в чём неготовность? По тв картинке всё нормально было.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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