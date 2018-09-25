"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске

"Спартак" и "Енисей" обсуждают обмен кругами в календаре РПЛ.Как сообщает журналист Алексей Лебедев, матч между клубами в 1-м круге (10-й тур, 7 октября) пройдет в Москве, а 2-го круга (24-й тур, 21 апреля) – в Красноярске, а не наоборот, как планировалось изначально.Причиной изменений послужила неготовность к матчу стадиона в Красноярске. При этом на нем состоялся матч 8-го тура РПЛ "Енисей" – "Урал" (1:2).