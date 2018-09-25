Мурад Мусаев: удачный старт еще ничего не значит - рано смотреть в таблицу

И.о. главного тренера "Краснодара" Мурад Мусаев высказался об успешном старте команды в сезоне РПЛ."Мы рады тому, что установили исторический рекорд клуба, но зацикливаться на нем никто не собирается. Эти восемь туров еще ничего не значат. Сейчас важно продолжать двигаться вперед. Мы стараемся не смотреть в таблицу, для этого еще очень рано.Конечно, в некоторых играх чемпионата мы должны были набирать очки, но были игры, где мы играли на равных с соперником, но побеждали. В целом есть удовлетворение от старта чемпионата.Как реагирует на такой удачный старт Сергей Галицкий? Он, как и любой владелец клуба, радуется победам. Если команда проигрывает, он остается спокоен и воспринимает все хладнокровно", - сказал молодой специалист.