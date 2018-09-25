Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин прокомментировал возможность того, что "Енисей" и "Спартак" поменяются домашними матчами в чемпионате России."Стадион в Красноярске был допущен к РПЛ при условии устранения ряда недостатков, но их не успевают привести в порядок.Никто и не говориля, что арена готова. Поэтому болельщики брали билеты на свой страх и риск", - сказал Мейтин.