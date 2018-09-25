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Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин прокомментировал возможность того, что "Енисей" и "Спартак" поменяются домашними матчами в чемпионате России.

"Стадион в Красноярске был допущен к РПЛ при условии устранения ряда недостатков, но их не успевают привести в порядок.

Никто и не говориля, что арена готова. Поэтому болельщики брали билеты на свой страх и риск", - сказал Мейтин.
Теги: Енисей Урал Спартак
Сегодня, 14:48
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№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 15:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Стадион не готов и они играют и не ломают голову. Зачем вы их пускали в РПЛ ? В 95 или 96 г с тольятинской Лады сняли шесть очков за то,что не на всех трибунах были смонтированы пластиковые кресла. Да о чем говорить, Уфа вообще не имела своего стадион, играла домашки йух знает где
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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