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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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14:48
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
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Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин прокомментировал возможность того, что "Енисей" и "Спартак" поменяются домашними матчами в чемпионате России.
"Стадион в Красноярске был допущен к РПЛ при условии устранения ряда недостатков, но их не успевают привести в порядок.
Никто и не говориля, что арена готова. Поэтому болельщики брали билеты на свой страх и риск", - сказал Мейтин.
"Стадион в Красноярске был допущен к РПЛ при условии устранения ряда недостатков, но их не успевают привести в порядок.
Никто и не говориля, что арена готова. Поэтому болельщики брали билеты на свой страх и риск", - сказал Мейтин.
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