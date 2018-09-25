КДК накажет "Динамо" за выходки своих болельщиков на матче с "Анжи"

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал о санкциях в отношении московского "Динамо" в связи с поведением болельщиков команды в матче восьмого тура чемпионата с махачкалинским "Анжи" (0:1)."Делагат зафиксировал оскорбления от динамовских болельщиков в адрес соперника и арбитра встречи."Динамо" понесёт наказание на КДК», — сказал Мейтин.