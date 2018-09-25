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"Оренбург" обыграл барнаульское "Динамо" в первом матче 1/16 Кубка России

В первом матче 1/16 финала Кубка России "Оренбург" обыграл на выезде "Динамо - Барнаул".

Гости забили два безответных гола в концовке каждого из таймов.

ОЛИМП - Кубок России

1/16 финала

"Динамо-Барнаул" - "Оренбург" 0:2 (0:1)

Голы: Галаджан, 43, Козлов, 81

"Оренбург": Довбня, Сиваков, Шахов, Криворучко, Бреев (Феденко, 73), Маляров, Кулишев, Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан (Болотов, 86),
Теги: Оренбург
Сегодня, 15:01
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:05) #
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Ух, ты - Премьер-лига повела в общем зачете с командами ФНЛ-ПФЛ - 1:0 !
Жаль, ждем побед от команд ФНЛ-ПФЛ !
Давайте, ребята, не посрамите свои славные Лиги ФНЛ-ПФЛ -
бейте Премьеру, как в былые года !!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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