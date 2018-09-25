"Оренбург" обыграл барнаульское "Динамо" в первом матче 1/16 Кубка России

В первом матче 1/16 финала Кубка России "Оренбург" обыграл на выезде "Динамо - Барнаул".Гости забили два безответных гола в концовке каждого из таймов.Галаджан, 43, Козлов, 81Довбня, Сиваков, Шахов, Криворучко, Бреев (Феденко, 73), Маляров, Кулишев, Алвеш, Козлов, Чуканов, Галаджан (Болотов, 86),