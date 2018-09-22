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Красота футбола. Какие девушки ходили на футбол в 8-м туре

В очередном раунде нашей традиционной рубрики на первых планах уже в какой раз Ростов-на-Дону. Но по итогам этих выходных стараются не отставать и питерские девушки. Показываем тех, ради которых можно пропустить и футбол.



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#ЕнисейУрал

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Олеее Оле Оле олеее????? ??? Любимый сводил на футбол??? Магия... с детства смотрела игры с папой по телевизору, по сей день интересуюсь и не понимаю, как можно не любить этот вид спорта...????? Атмосфера, трибуны, невероятная поддержка болельщиков (порой даже неадекватная, но заводящая) , можно покричать, похлопать ???? Второй раз на новом стадионе, и от него просто глаз не оторвать ? В школьные годы частенько посещала матчи нашей команды, одним чудесным летом попала на матч Барса- Реал, после его просмотра была как заворожённая ? И никак не думала, что в сравнении наши домашние матчи никак не уступают европейским?? Наша команда сыграла достойно, хоть и вничью ?? Посмотрим, что будет дальше?? #ростов #ростовуфа #арена #ростоварена #футбол #футболростов #футбольчик #футбол2018 #глазами_болельщиков

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5-3?? #зенитлокомотив

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? #ЗенитЛокомотив

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Теги: Ростов Зенит
Сегодня, 15:07
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№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Самая первая девушка очаровательна.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 15:38) #
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online

Цитата: Серж1
а мне больше lo_ve_alive

Глубина ощущается, сэр, согласен кот. Ракурс хорош. Хотя на вкус и цвет , сказал однажды один индус нет друзей )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: оптимист чебоксары (Сегодня, 15:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я прочитал тити шульженко joy Но тити класс у неё...
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
а мне больше lo_ve_alive
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:10) #
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  •  (2)
online

Мария Василенко-24 - лучший вариант!
1 место - Зачет !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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