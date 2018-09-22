Красота футбола. Какие девушки ходили на футбол в 8-м туре

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Олеее Оле Оле олеее????? ??? Любимый сводил на футбол??? Магия... с детства смотрела игры с папой по телевизору, по сей день интересуюсь и не понимаю, как можно не любить этот вид спорта...????? Атмосфера, трибуны, невероятная поддержка болельщиков (порой даже неадекватная, но заводящая) , можно покричать, похлопать ???? Второй раз на новом стадионе, и от него просто глаз не оторвать ? В школьные годы частенько посещала матчи нашей команды, одним чудесным летом попала на матч Барса- Реал, после его просмотра была как заворожённая ? И никак не думала, что в сравнении наши домашние матчи никак не уступают европейским?? Наша команда сыграла достойно, хоть и вничью ?? Посмотрим, что будет дальше?? #ростов #ростовуфа #арена #ростоварена #футбол #футболростов #футбольчик #футбол2018 #глазами_болельщиков
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#одингорододнакоманда ? . . . Купить билет на сектор рядом с Виражом? и ни разу не присесть?Весь матч проскакали на ногах?? . . Атмосфера была ???Столько моментов! 5:3! И победа наша???#локодомой ?? . . . . #зенит #зенитлокомотив #зенитлоко #санктпетербург #болельщица #синебелоголубые #zenit #zenitspb #saintp
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