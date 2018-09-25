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На матч Кубка России "Волгарь" - "Зенит" продано около 15 тысяч билетов

Около 15 тысяч билетов уже продано на матч 1/16 финала Кубка России между "Волгарем" и петербургским "Зенитом", сообщили в пресс-службе астраханского клуба.

"Вместимость стадиона "Центральный" - 17500 зрителей, но по требованиям безопасности около 500 мест будет отведено под буферные зоны между сектором фанатов "Зенита" и остальными трибунами. В настоящий момент в продаже остается примерно 2 тысячи билетов. Изначально "Зенит" запрашивал 2 тысячи билетов для своих болельщиков, но потом снизил заявку до полутора тысяч", - рассказали в пресс-службе "Волгаря".

РИА Новости
Теги: Волгарь Зенит
Сегодня, 16:21
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№3 Написал: Akcent812 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:19) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
дпвно известно ,что билеты раздают ,в не продают

поделись инфой, где можно получить бесплатный билет?
балабол..
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:14) #
  • -3
  •  (7)

zen-it,
Смешной ты. Псевдоним посещаемость.дпвно известно ,что билеты раздают ,в не продают.иначе ,никому этот клуб не нужен.не удивлюсь ,если ещё обязывают придти на игру.ну а про Европу ты вообще загнул -))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:36) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Все хотят посмотреть на великий Зенит!
Посещаемость на наш клуб, лучшая в России и одна из лучших в Европе!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
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