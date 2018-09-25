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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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На матч Кубка России "Волгарь" - "Зенит" продано около 15 тысяч билетов
Около 15 тысяч билетов уже продано на матч 1/16 финала Кубка России между "Волгарем" и петербургским "Зенитом", сообщили в пресс-службе астраханского клуба.
"Вместимость стадиона "Центральный" - 17500 зрителей, но по требованиям безопасности около 500 мест будет отведено под буферные зоны между сектором фанатов "Зенита" и остальными трибунами. В настоящий момент в продаже остается примерно 2 тысячи билетов. Изначально "Зенит" запрашивал 2 тысячи билетов для своих болельщиков, но потом снизил заявку до полутора тысяч", - рассказали в пресс-службе "Волгаря".
РИА Новости
"Вместимость стадиона "Центральный" - 17500 зрителей, но по требованиям безопасности около 500 мест будет отведено под буферные зоны между сектором фанатов "Зенита" и остальными трибунами. В настоящий момент в продаже остается примерно 2 тысячи билетов. Изначально "Зенит" запрашивал 2 тысячи билетов для своих болельщиков, но потом снизил заявку до полутора тысяч", - рассказали в пресс-службе "Волгаря".
РИА Новости
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