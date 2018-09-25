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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Мейтин: в Красноярске отсутствует система СКУД, пока там играть небезопасно
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил, почему стадион "Центральный" в Красноярске не имеет первой категории, которая позволяет проводить матчи премьер-лиги.
– Это ваша инициатива перенести матч "Енисей" – "Спартак" из Красноярска в Москву?
– Нет. Бюро исполкома РФС приняло решение разрешить "Енисею" сыграть тестовый матч с "Уралом" в Красноярске на стадионе второй категории. Что касается переноса матча 10-го тура со "Спартаком", то мы просим болельщиков ориентироваться на сайт Лиги. Там своевременно будет сообщена вся информация по этому матчу.
– Вы поддерживаете, что пока лучше сыграть в Москве, а весной в Красноярске?
– Главное, чтобы это был стадион первой категории, и на нем было много зрителей. Все должно быть на благо футбола.
– Но 7 октября из-за отсутствия системы контроля и управления доступом там играть небезопасно?
– После матча с "Уралом" в 8-м туре комиссия РФС сообщила клубу замечания, которые необходимо устранить для получения стадионом первой категории. В том числе из-за отсутствия СКУД у красноярского стадиона нет первой категории.
"Спорт-Экспресс"
– Это ваша инициатива перенести матч "Енисей" – "Спартак" из Красноярска в Москву?
– Нет. Бюро исполкома РФС приняло решение разрешить "Енисею" сыграть тестовый матч с "Уралом" в Красноярске на стадионе второй категории. Что касается переноса матча 10-го тура со "Спартаком", то мы просим болельщиков ориентироваться на сайт Лиги. Там своевременно будет сообщена вся информация по этому матчу.
– Вы поддерживаете, что пока лучше сыграть в Москве, а весной в Красноярске?
– Главное, чтобы это был стадион первой категории, и на нем было много зрителей. Все должно быть на благо футбола.
– Но 7 октября из-за отсутствия системы контроля и управления доступом там играть небезопасно?
– После матча с "Уралом" в 8-м туре комиссия РФС сообщила клубу замечания, которые необходимо устранить для получения стадионом первой категории. В том числе из-за отсутствия СКУД у красноярского стадиона нет первой категории.
"Спорт-Экспресс"
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