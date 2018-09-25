Александр Мейтин: в Красноярске отсутствует система СКУД, пока там играть небезопасно

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил, почему стадион "Центральный" в Красноярске не имеет первой категории, которая позволяет проводить матчи премьер-лиги.– Нет. Бюро исполкома РФС приняло решение разрешить "Енисею" сыграть тестовый матч с "Уралом" в Красноярске на стадионе второй категории. Что касается переноса матча 10-го тура со "Спартаком", то мы просим болельщиков ориентироваться на сайт Лиги. Там своевременно будет сообщена вся информация по этому матчу.– Главное, чтобы это был стадион первой категории, и на нем было много зрителей. Все должно быть на благо футбола.– После матча с "Уралом" в 8-м туре комиссия РФС сообщила клубу замечания, которые необходимо устранить для получения стадионом первой категории. В том числе из-за отсутствия СКУД у красноярского стадиона нет первой категории.