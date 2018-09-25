Заксобрание Краснодарского края согласовало передачу баз команд ЧМ-2018 спортшколам

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:48
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
14:10
"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске (5)
"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске (5)
13:20
Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ (9)
Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ (9)
12:48
"Курица в фольге, яйца готовы, доширак заварен" - "Енисей" едет на кубковый матч на поезде (6)
"Курица в фольге, яйца готовы, доширак заварен" - "Енисей" едет на кубковый матч на поезде (6)
12:41
Футбольный клуб "Бетис" после матча всей командой искал на поле выбитый зуб своего игрока (видео)
Футбольный клуб "Бетис" после матча всей командой искал на поле выбитый зуб своего игрока (видео)
12:23
Ринат Билялетдинов: все ругают Тарасова, но он пожертвовал собой, оставив "Локомотиву" шанс (12)
Ринат Билялетдинов: все ругают Тарасова, но он пожертвовал собой, оставив "Локомотиву" шанс (12)
11:38
"Краснодар" выдал лучший старт в премьер-лиге в своей истории, сыграв 6 из 8 игр в гостях (11)
"Краснодар" выдал лучший старт в премьер-лиге в своей истории, сыграв 6 из 8 игр в гостях (11)
Заксобрание Краснодарского края согласовало передачу баз команд ЧМ-2018 спортшколам
Футбольные базы, которые были построены перед чемпионатом мира 2018 года для национальных сборных, переданы в пользование спортивным школам Анапы, Геленджика и Сочи. Соответствующее решение принято во вторник депутатами Законодательного собрания Краснодарского края.
"Предлагается передать в безвозмездное пользование муниципальным спортивным учреждениям города-курорта Анапы, города-курорта Геленджика и города-курорта Сочи сроком на пять лет тренировочные площадки, построенные для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года", - сказал на пленарном заседании Заксобрания первый замминистра физкультуры и спорта региона Сергей Мясищев.
Он отметил, что площадки с согласия краевой администрации передаются в муниципалитеты с 1 октября. Предполагается, что новые футбольные базы помогут развивать спорт в тех городах, где они находятся.
"Это спортивные площадки европейского, высочайшего уровня, о которых можно было только мечтать, на которых готовились к матчам команды мирового уровня. Дети смогут на них тренироваться, играть в футбол, заниматься спортом", - отметил спикер Заксобрания Юрий Бурлачко.
ТАСС
"Предлагается передать в безвозмездное пользование муниципальным спортивным учреждениям города-курорта Анапы, города-курорта Геленджика и города-курорта Сочи сроком на пять лет тренировочные площадки, построенные для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года", - сказал на пленарном заседании Заксобрания первый замминистра физкультуры и спорта региона Сергей Мясищев.
Он отметил, что площадки с согласия краевой администрации передаются в муниципалитеты с 1 октября. Предполагается, что новые футбольные базы помогут развивать спорт в тех городах, где они находятся.
"Это спортивные площадки европейского, высочайшего уровня, о которых можно было только мечтать, на которых готовились к матчам команды мирового уровня. Дети смогут на них тренироваться, играть в футбол, заниматься спортом", - отметил спикер Заксобрания Юрий Бурлачко.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.