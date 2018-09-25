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Виталий Шахов: "Оренбург" по делу выиграл у барнаульского "Динамо"

Защитник "Оренбурга" Виталий Шахов поделился впечатлениями от победы своей команды над барнаульским "Динамо" в матче 1/16 финала Кубка России.

"Получилась настоящая кубковая игра. Хозяева играли с большим желанием, старанием и страстью при поддержке полного стадиона. Можно сказать, что доставили нам некоторые проблемы, особенно после перерыва, когда им нужно было отыгрываться, и они большими силами пошли вперёд. Тем не менее, реализовав свои моменты, мы по делу выиграли и идём дальше в Кубке. Теперь переключаемся на чемпионат, будем готовиться к следующему матчу", - цитирует Шахова "Чемпионат.сом".
Теги: Оренбург
Сегодня, 18:04
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