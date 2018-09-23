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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет?
Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская прокомментировала отношения своего бывшего мужа с детьми.
"Вы считаете, что можно называть папой человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет?
На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении.
Это выбор каждого. И еще один момент, на мой взгляд найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается", — написала Барановская в комментариях под постом в инстаграме.
"Вы считаете, что можно называть папой человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет?
На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении.
Это выбор каждого. И еще один момент, на мой взгляд найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается", — написала Барановская в комментариях под постом в инстаграме.
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Тот же угол, только справа... Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи ) Или просто все в жизни ходит по кругу ? Кто читал мою книгу сразу поймёт, о чем я. Что вы думаете по этому поводу ?
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