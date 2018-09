Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет?

View this post on Instagram

Тот же угол, только справа... Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи ) Или просто все в жизни ходит по кругу ? Кто читал мою книгу сразу поймёт, о чем я. Что вы думаете по этому поводу ?