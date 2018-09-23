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Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет?

Бывшая супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская прокомментировала отношения своего бывшего мужа с детьми.

"Вы считаете, что можно называть папой человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет?

На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении.

Это выбор каждого. И еще один момент, на мой взгляд найти мужика и любовь невозможно, мужчину можно встретить, а любовь просто случается", — написала Барановская в комментариях под постом в инстаграме.

Теги: Аршавин
Сегодня, 18:27
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№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:42) #
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А кот своё дело сделал, дальше ваши проблемы(с). Абсолютно естественно. Выбора нет.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
А давайте переименуем сайт.

"Большая Стирка".


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№11 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Cyка распиаренная, пустышка.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№10 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 19:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Барановская! Иди на и в.
Регистрация: 8.09.2012 [жалоба]
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
был календарь такой жены зенита ...догадайтесь кто самая "красивая"?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 18:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Volodia379,
Не говори так о женщине


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№7 Написал: metis Riga (Сегодня, 18:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Надоела уже эта выскочка.


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ты кто такая? Йуля. От нормальных Баб мужики не уходят. Ты прожила столько лет не расписываясь с мужиком, родила ему трёх детей не понятно зачем, а сейчас ты учишь всех жизни. Очень смешно.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№5 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 18:43) #
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Болеет за:
«Ростов»
Очередную тетку выкопали? Какое отношение все это к футболу имеет?


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:41) #
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online

Не оправдывая Аршавина кем бы она была без него ? Мышью серой! Малахов раскрутил всю такую несчастную теперь можно пиарится!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 18:34) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Общаться надо.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 18:33) #
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И это гамно можно назвать человеком?Это конченное существо, таких мразей надо еще в утробе уничтожать,чтобы земля их не носила - xyй собачий.
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну алименты то регулярно получаешь.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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