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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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19:03
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
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Нападающий "Спартака" Нимели вызван в сборную Либерии
Нападающий "Спартака" Сильванус Нимели вызван в сборную Либерии на матчи отборочного турнира Кубка африканских наций – 2019.
11 октября сборная Либерии на выезде сыграет с Конго в городе Браззавиле, а 14 октября – на родине Нимели в Монровии.
11 октября сборная Либерии на выезде сыграет с Конго в городе Браззавиле, а 14 октября – на родине Нимели в Монровии.
??? Нападающий #Спартак’а Сильванус Нимели получил приглашение в сборную Либерии на матчи отборочного турнира Кубка африканских наций — 2019 против Конго.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 25, 2018
Подробнее: https://t.co/MPj9LbhmyK pic.twitter.com/kRGbfXTGMR
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