Нападающий "Спартака" Нимели вызван в сборную Либерии

??? Нападающий #Спартак’а Сильванус Нимели получил приглашение в сборную Либерии на матчи отборочного турнира Кубка африканских наций — 2019 против Конго.



Подробнее: https://t.co/MPj9LbhmyK pic.twitter.com/kRGbfXTGMR — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 25, 2018

Нападающий "Спартака" Сильванус Нимели вызван в сборную Либерии на матчи отборочного турнира Кубка африканских наций – 2019.11 октября сборная Либерии на выезде сыграет с Конго в городе Браззавиле, а 14 октября – на родине Нимели в Монровии.