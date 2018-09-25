Новости партнеров

Нападающий "Спартака" Нимели вызван в сборную Либерии

Нападающий "Спартака" Сильванус Нимели вызван в сборную Либерии на матчи отборочного турнира Кубка африканских наций – 2019.

11 октября сборная Либерии на выезде сыграет с Конго в городе Браззавиле, а 14 октября – на родине Нимели в Монровии.

Теги: Спартак
Сегодня, 20:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Цитата: VitL
а это еще кто такой?

Ваш родной негр)

могут гордится аж из самой либерии!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 20:50) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: VitL
а это еще кто такой?


Спартак-2.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:46) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: VitL
а это еще кто такой?

Ваш родной негр)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 20:35) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
а это еще кто такой?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: teacher (Сегодня, 20:27) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
А фанаты спартака узнали о наличии такого напа!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.