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Валерий Баринов: в "Локомотиве" есть задержки премиальных

Актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказал свое мнение относительно ситуации в клубе.

– Встреча "Локомотива" с "Зенитом" стала одной из самых интересных в чемпионате. Железнодорожники показали неплохую игру, но результат получился удручающим.

– Да, матч получился действительно яркий. В голах "Зенита" было много случайного. Например, фантастический удар Шатова я тоже отношу к разряду случайностей. Если мне скажут, что из десяти он попадет еще два таких же, тогда скажу, что обошлось без случайности. Но главное не в этом. Меня очень волнует оборона "Локомотива". Она сдала. То же самое я видел в Турции, когда летал в Стамбул. Оборона – это болезнь всей команды.

Но, несмотря на удручающие пока результаты, у меня нет панического настроения. Я понимаю, что "Локомотиву" будет тяжело бороться за призовые места, но думаю, команда все равно проснется и все наладится. Все, что было эффективно в прошлом сезоне и на что мы тогда рассчитывали, в этом году слабее. Не хочу называть никаких фамилий. А в игре с "Зенитом" меня порадовал однофамилец. Он очень хорошо сыграл, мяч забил, имел еще моменты. Плохо ни о ком говорить не хочу. Давайте подождем. Хотя, конечно, обидно, что в этом сезоне мы пока вне игры. Но я вижу, что дух команды остался. Главное, чтобы наладились взаимоотношения, и не дергали футболистов, заплатили им все деньги. Создать атмосферу в команде очень трудно, а разрушить ее можно быстро. Даже не знаю, как это определить: вредительство со стороны руководства или что это такое?

– Вы говорите, что в команде есть задержки по выплатам?

– Задержки премиальных. А еще я имел в виду не заключение контракта с Фернандешем. Не понимаю, что это такое? В прошлом году "Спартак" ломал голову над тем, как нейтрализовать Фернандеша, но у нас нашлись свои люди, которые его выключили. Сам футболист старается, несмотря на унижение со стороны руководителей клуба. Выйти в Лигу чемпионов, чтобы потом раскидать команду? Все это меня волнует, но я не буду кричать как некоторые, мол, беда, пожар. Да, ситуация сложная, но не пожар. Состав остался, плюс молодые ребята подтянутся. Мальчишки должны почувствовать, что они могут играть.

"Советский спорт"
Теги: Локомотив
Сегодня, 20:24
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9
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№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:34) #
  • 0
  •  (0)
online

Например, фантастический удар Шатова я тоже отношу к разряду случайностей

Ну и гол Паредеса хоть и такой же Минску как и Шатова, всё это случайность нелепая, увы. Да и все мы на Земле случайные нелепые существа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:15) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть скажут спасибо ,что не удерживают из зарплаты по итогам игр.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№7 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Я думал им штрафы за такую игру дают а им еще и премии выписывают!Вот лохи!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:54) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Только частное финансирование вернёт наш футбол к жизни,но у депо и бомжей сразу говно закипает от таких перспектив
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 20:53) #
  • +3
  •  (5)

_2, согласен!!!
А все голы Локо были абсолютно логично по заранее разработанной схеме забиты. Ведь косяк Эрнани заранее перед игрой разбирали.
Понятно, что гол Шатова красавец, и повторить такое сложно любому. Но такие субъективные высказывания бесят от болел любых клубов.
Хотя каждый клуб должен иметь своего упоротого знаменитого болельщика.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:40) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
В голах "Зенита" было много случайного.

5 раз случайно забили smile
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
№3 Написал: teacher (Сегодня, 20:31) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
За каждое очко по штуке евро!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Баринов Д. заиграл более-менее нормально только после забитого мяча, а до этого он много мячей терял.
Фернандеша никто не унижает, не хочет здесь 2,5 ляма, пусть пробует получать такие деньги в другом чемпионате.
Будет жалко терять очень мастеровитого игрока, но если игрок сам намерен искать больше бабла, то пусть ищет его в другом месте.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: shatronok Россия (Сегодня, 20:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
А за что премиальные? 9 матчей - 9 очков.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
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