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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
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Валерий Баринов: в "Локомотиве" есть задержки премиальных
Актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказал свое мнение относительно ситуации в клубе.
– Встреча "Локомотива" с "Зенитом" стала одной из самых интересных в чемпионате. Железнодорожники показали неплохую игру, но результат получился удручающим.
– Да, матч получился действительно яркий. В голах "Зенита" было много случайного. Например, фантастический удар Шатова я тоже отношу к разряду случайностей. Если мне скажут, что из десяти он попадет еще два таких же, тогда скажу, что обошлось без случайности. Но главное не в этом. Меня очень волнует оборона "Локомотива". Она сдала. То же самое я видел в Турции, когда летал в Стамбул. Оборона – это болезнь всей команды.
Но, несмотря на удручающие пока результаты, у меня нет панического настроения. Я понимаю, что "Локомотиву" будет тяжело бороться за призовые места, но думаю, команда все равно проснется и все наладится. Все, что было эффективно в прошлом сезоне и на что мы тогда рассчитывали, в этом году слабее. Не хочу называть никаких фамилий. А в игре с "Зенитом" меня порадовал однофамилец. Он очень хорошо сыграл, мяч забил, имел еще моменты. Плохо ни о ком говорить не хочу. Давайте подождем. Хотя, конечно, обидно, что в этом сезоне мы пока вне игры. Но я вижу, что дух команды остался. Главное, чтобы наладились взаимоотношения, и не дергали футболистов, заплатили им все деньги. Создать атмосферу в команде очень трудно, а разрушить ее можно быстро. Даже не знаю, как это определить: вредительство со стороны руководства или что это такое?
– Вы говорите, что в команде есть задержки по выплатам?
– Задержки премиальных. А еще я имел в виду не заключение контракта с Фернандешем. Не понимаю, что это такое? В прошлом году "Спартак" ломал голову над тем, как нейтрализовать Фернандеша, но у нас нашлись свои люди, которые его выключили. Сам футболист старается, несмотря на унижение со стороны руководителей клуба. Выйти в Лигу чемпионов, чтобы потом раскидать команду? Все это меня волнует, но я не буду кричать как некоторые, мол, беда, пожар. Да, ситуация сложная, но не пожар. Состав остался, плюс молодые ребята подтянутся. Мальчишки должны почувствовать, что они могут играть.
"Советский спорт"
– Встреча "Локомотива" с "Зенитом" стала одной из самых интересных в чемпионате. Железнодорожники показали неплохую игру, но результат получился удручающим.
– Да, матч получился действительно яркий. В голах "Зенита" было много случайного. Например, фантастический удар Шатова я тоже отношу к разряду случайностей. Если мне скажут, что из десяти он попадет еще два таких же, тогда скажу, что обошлось без случайности. Но главное не в этом. Меня очень волнует оборона "Локомотива". Она сдала. То же самое я видел в Турции, когда летал в Стамбул. Оборона – это болезнь всей команды.
Но, несмотря на удручающие пока результаты, у меня нет панического настроения. Я понимаю, что "Локомотиву" будет тяжело бороться за призовые места, но думаю, команда все равно проснется и все наладится. Все, что было эффективно в прошлом сезоне и на что мы тогда рассчитывали, в этом году слабее. Не хочу называть никаких фамилий. А в игре с "Зенитом" меня порадовал однофамилец. Он очень хорошо сыграл, мяч забил, имел еще моменты. Плохо ни о ком говорить не хочу. Давайте подождем. Хотя, конечно, обидно, что в этом сезоне мы пока вне игры. Но я вижу, что дух команды остался. Главное, чтобы наладились взаимоотношения, и не дергали футболистов, заплатили им все деньги. Создать атмосферу в команде очень трудно, а разрушить ее можно быстро. Даже не знаю, как это определить: вредительство со стороны руководства или что это такое?
– Вы говорите, что в команде есть задержки по выплатам?
– Задержки премиальных. А еще я имел в виду не заключение контракта с Фернандешем. Не понимаю, что это такое? В прошлом году "Спартак" ломал голову над тем, как нейтрализовать Фернандеша, но у нас нашлись свои люди, которые его выключили. Сам футболист старается, несмотря на унижение со стороны руководителей клуба. Выйти в Лигу чемпионов, чтобы потом раскидать команду? Все это меня волнует, но я не буду кричать как некоторые, мол, беда, пожар. Да, ситуация сложная, но не пожар. Состав остался, плюс молодые ребята подтянутся. Мальчишки должны почувствовать, что они могут играть.
"Советский спорт"
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