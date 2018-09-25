Хеведес и Крыховяк прилетели с "Локомотивом" в Калининград на игру с "Балтикой"

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:03
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
18:27
Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет? (15)
Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет? (15)
14:48
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
14:10
"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске (7)
"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске (7)
13:20
Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ (10)
Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ (10)
12:48
"Курица в фольге, яйца готовы, доширак заварен" - "Енисей" едет на кубковый матч на поезде (6)
"Курица в фольге, яйца готовы, доширак заварен" - "Енисей" едет на кубковый матч на поезде (6)
12:41
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Футбольный клуб "Бетис" после матча всей командой искал на поле выбитый зуб своего игрока (видео)
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Ринат Билялетдинов: все ругают Тарасова, но он пожертвовал собой, оставив "Локомотиву" шанс (13)
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11:38
"Краснодар" выдал лучший старт в премьер-лиге в своей истории, сыграв 6 из 8 игр в гостях (12)
"Краснодар" выдал лучший старт в премьер-лиге в своей истории, сыграв 6 из 8 игр в гостях (12)
Хеведес и Крыховяк прилетели с "Локомотивом" в Калининград на игру с "Балтикой"
"Локомотив" прибыл в Калининград на матч 1/16 финала Кубка России с "Балтикой". Встреча состоится завтра и начнется в 21:00 по мск.
В самый Калининград прилетели 19 футболистов московского клуба.
Вратари: Коченков, Медведев.
Защитники: Кверквелия, Хеведес, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов.
Полузащитники: Игнатьев, Тарасов, Крыховяк, Баринов, Тугарев, Миронов, Миранчук Ал., Миранчук Ан.
Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.
ФК "Локомотив"
В самый Калининград прилетели 19 футболистов московского клуба.
Вратари: Коченков, Медведев.
Защитники: Кверквелия, Хеведес, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов.
Полузащитники: Игнатьев, Тарасов, Крыховяк, Баринов, Тугарев, Миронов, Миранчук Ал., Миранчук Ан.
Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.
ФК "Локомотив"
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