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Хеведес и Крыховяк прилетели с "Локомотивом" в Калининград на игру с "Балтикой"

"Локомотив" прибыл в Калининград на матч 1/16 финала Кубка России с "Балтикой". Встреча состоится завтра и начнется в 21:00 по мск.

В самый Калининград прилетели 19 футболистов московского клуба.

Вратари: Коченков, Медведев.

Защитники: Кверквелия, Хеведес, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов.

Полузащитники: Игнатьев, Тарасов, Крыховяк, Баринов, Тугарев, Миронов, Миранчук Ал., Миранчук Ан.

Нападающие: Эдер, Жемалетдинов, Смолов.

ФК "Локомотив"
Теги: Хеведес Крыховяк Смолов Локомотив
Сегодня, 20:37
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№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Балтика, а почему бы и нет ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:06) #
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  •  (1)

Повезло Хеведесу! Он наверно первый немецкий футболист который приехал в бывший немецкий город Кенигсберг! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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