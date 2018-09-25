Хеведес и Крыховяк прилетели с "Локомотивом" в Калининград на игру с "Балтикой"

"Локомотив" прибыл в Калининград на матч 1/16 финала Кубка России с "Балтикой". Встреча состоится завтра и начнется в 21:00 по мск.В самый Калининград прилетели 19 футболистов московского клуба.Коченков, Медведев.: Кверквелия, Хеведес, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов.: Игнатьев, Тарасов, Крыховяк, Баринов, Тугарев, Миронов, Миранчук Ал., Миранчук Ан.Эдер, Жемалетдинов, Смолов.