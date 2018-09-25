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Со следующего сезона лицензию РПЛ будут получать только клубы, чьи стадионы полностью соответствуют всем нормам

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал об ужесточении требований к стадионам клубов со следующего сезона.

"Со следующего года лига будет принимать активное участие в лицензировании клубов. Лицензию на участие в РПЛ будут получать лишь те команды, чьи стадионы будут полностью соответствовать всем нормам лиги. В первую очередь речь идёт о клубах, которые выходят из ФНЛ. В противном случае эти коллективы не смогут заявиться в РПЛ", - цитирует Прядкина RT.

Ранее сообщалось, что "Енисей" и "Спарта" могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске.
Теги: Прядкин
Сегодня, 22:13
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ещё через сезон вспомнят про клубы-банкроты.
РПЛ, епем мозги с 2001 года.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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