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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Со следующего сезона лицензию РПЛ будут получать только клубы, чьи стадионы полностью соответствуют всем нормам
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал об ужесточении требований к стадионам клубов со следующего сезона.
"Со следующего года лига будет принимать активное участие в лицензировании клубов. Лицензию на участие в РПЛ будут получать лишь те команды, чьи стадионы будут полностью соответствовать всем нормам лиги. В первую очередь речь идёт о клубах, которые выходят из ФНЛ. В противном случае эти коллективы не смогут заявиться в РПЛ", - цитирует Прядкина RT.
Ранее сообщалось, что "Енисей" и "Спарта" могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске.
"Со следующего года лига будет принимать активное участие в лицензировании клубов. Лицензию на участие в РПЛ будут получать лишь те команды, чьи стадионы будут полностью соответствовать всем нормам лиги. В первую очередь речь идёт о клубах, которые выходят из ФНЛ. В противном случае эти коллективы не смогут заявиться в РПЛ", - цитирует Прядкина RT.
Ранее сообщалось, что "Енисей" и "Спарта" могут обменяться домашними матчами из-за неготовности арены в Красноярске.
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