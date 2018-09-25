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Николай Волошин будет судить матч между "Спартаком" и "Ростовом"

РФС назвал арбитров на матчи 9-го тура чемпионата России.

28 сентября

"Оренбург" - ЦСКА - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

29 сентября

"Урал" - "Арсенал" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

"Уфа" - "Енисей" - Сергей Иванов (Ростов- на-Дону)

"Локомотив" - "Ахмат" - Евгений Турбин (Дмитров)

30 сентября

"Анжи" - "Зенит" - Алексей Матюнин (Москва)

"Краснодар" - "Динамо" - Роман Галимов (Улан-Удэ)

"Спартак" - "Ростов" - Николай Волошин (Смоленск)

1 октября

"Рубин" - "Крылья Советов" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

РФС
Теги: Спартак Зенит ЦСКА Локомотив
Сегодня, 22:25
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(0)
№4 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 23:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
kobr,
Так Федун сократил финансирование. Кара за потерянную 20 в лиге чемпионов, крутитесь сами
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 23:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kobr
Перестали на Спартак Безбородова с Лапочкиным ставить при которых у них почти 100% результат. Заговор налицо !

на второй круг забронированы)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: kobr (Сегодня, 22:47) #
  • 0
  •  (4)

Перестали на Спартак Безбородова с Лапочкиным ставить при которых у них почти 100% результат. Заговор налицо smile !
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 22:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Очередной неуд. за судейство ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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