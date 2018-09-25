Николай Волошин будет судить матч между "Спартаком" и "Ростовом"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:14
«Уже купленные билеты – это частные проблемы!» Матч «Енисей» – «Спартак» перенесут в Москву? (1)
«Уже купленные билеты – это частные проблемы!» Матч «Енисей» – «Спартак» перенесут в Москву? (1)
22:13
Со следующего сезона лицензию РПЛ будут получать только клубы, чьи стадионы полностью соответствуют всем нормам (1)
Со следующего сезона лицензию РПЛ будут получать только клубы, чьи стадионы полностью соответствуют всем нормам (1)
19:03
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
РПЛ прояснила ситуацию с возможным переносом матча "Енисей" - "Спартак" из Красноярска в Москву (7)
18:27
Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет? (16)
Барановская об Аршавине: можно называть папой человека, который не общается с детьми пять лет? (16)
14:48
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
Директор РПЛ по безопасности: на матч в Красноярске болельщики брали билеты на свой страх и риск (1)
14:10
"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске (7)
"Спартак" и "Енисей" поменяются домашними матчами из-за неготовности стадиона в Красноярске (7)
13:20
Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ (10)
Тукманов: верну эмблему "Торпедо", когда новые владельцы клуба построят стадион и выйдут в РПЛ (10)
Николай Волошин будет судить матч между "Спартаком" и "Ростовом"
РФС назвал арбитров на матчи 9-го тура чемпионата России.
28 сентября
"Оренбург" - ЦСКА - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
29 сентября
"Урал" - "Арсенал" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
"Уфа" - "Енисей" - Сергей Иванов (Ростов- на-Дону)
"Локомотив" - "Ахмат" - Евгений Турбин (Дмитров)
30 сентября
"Анжи" - "Зенит" - Алексей Матюнин (Москва)
"Краснодар" - "Динамо" - Роман Галимов (Улан-Удэ)
"Спартак" - "Ростов" - Николай Волошин (Смоленск)
1 октября
"Рубин" - "Крылья Советов" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
РФС
28 сентября
"Оренбург" - ЦСКА - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
29 сентября
"Урал" - "Арсенал" - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
"Уфа" - "Енисей" - Сергей Иванов (Ростов- на-Дону)
"Локомотив" - "Ахмат" - Евгений Турбин (Дмитров)
30 сентября
"Анжи" - "Зенит" - Алексей Матюнин (Москва)
"Краснодар" - "Динамо" - Роман Галимов (Улан-Удэ)
"Спартак" - "Ростов" - Николай Волошин (Смоленск)
1 октября
"Рубин" - "Крылья Советов" - Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
РФС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.