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"Спартак" объявил выговор своему сотруднику за высказывание в адрес болельщиков

"Спартак" сообщил, что сотруднику департамента по связям с общественностью Филиппу Папенкову был объявлен выговор за высказывание в твиттере.

"Сегодня сотрудник департамента по связям с общественностью "Спартака" Филипп Папенков допустил в социальной сети некорректное высказывание в адрес болельщиков красно-белых, которые приобрели авиабилеты в Красноярск с целью поддержать команду 7 октября в гостевом матче Премьер-Лиги с "Енисеем". Руководство клуба посчитало подобное поведение в публичном пространстве недопустимым и объявило сотруднику выговор", — говорится на официальном сайте красно-белых.

Теги: Спартак
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