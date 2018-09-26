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Дмитрий Парфенов: "Зенит" и "Спартак" лукавили, когда говорили, что им Кубок не нужен

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Нефтехимиком" в матче 1/16 финала Кубка России (3:2).

"Самое сложное — это настроить ребят. В подсознании сидело, что легко выйдем и победим. В кубковых матчах такие моменты наказываются. Вели (3:0), пропустили ненужный мяч, вернули соперника в игру и дали забить второй гол. Тут только мы виноваты. Соперник это почувствовал, а мы сами себе создали проблемы.

Но Кубок — это такой турнир, где нужно побеждать и двигаться дальше. Загадывать не будем. Будет следующая игра, будем готовиться. Пока мысли об "Арсенале".

Люди лукавят. Это второй по значимости трофей. В прошлом сезоне говорили, что Кубок никому не нужен, потом "Локомотив" выиграл и все заговорили, что Кубок нужен. Теперь и "Зениту" нужен Кубок и "Спартаку". В прошлом году не нужен, а сейчас резко стал нужен. Люди лукавят, поэтому… Это трофей, и к нему нужно готовиться, как и к любому матчу", - цитирует Парфенова Sport24.
Теги: Парфенов Урал Зенит Спартак
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