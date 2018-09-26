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Агент: к Баринову проявляли интерес европейские клубы – участники еврокубков

Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин рассказал, почему игрок решил остаться в клубе.

"Футболисту нужна игровая практика, и в летнее трансферное окно ему поступил ряд предложений об аренде. Условия целиком и полностью устраивали "Локомотив", поскольку, в частности, предусматривали возможность вернуться зимой.

Отмечу, что интерес был со стороны не только российских, но и нескольких европейских клубов – участников еврокубков. Руководство "Локомотива" было не против, и итоговое решение зависело от Юрия Семина. Финальный разговор игрока с главным тренером состоялся буквально за пару дней до закрытия окна.

Семину удалось убедить Диму, что он игрок состава. Юрий Павлович сказал, чтобы футболист никуда не дергался, и обещал игровое время в достаточном количестве. Баринов с огромным уважением относится к словам главного тренера, поэтому решил остаться – и сделает все от него зависящее, чтобы принести "Локомотиву" пользу в Лиге чемпионов и РПЛ.

Дмитрий надеется, что у него будут шансы оправдать доверие – подобные тому, что представился в игре с "Зенитом", - цитирует Банатина "Спорт-Экспресс".
Теги: Баринов Локомотив
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