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Василий Уткин: Ещенко самое место в дубле "Спартака"

Футбольный комментатор Василий Уткин предположил, что "Спартак" может дать отдых полузащитнику Фернандо в матче 1/16 финала Кубка России с "Черноморцем"

"Фернандо, может быть, и не поедет на игру с "Черноморцем". Надо же когда-то давать и отдых человеку. Вернутся ли Глушаков и Ещенко из дубля? Думаю, что это маловероятно, особенно если говорить о Ещенко. Собственно, Ещенко, там уже и самое место, к сожалению. Человек невластен над временем", — сказал Уткин в эфире "Эхо Москвы".
Теги: Уткин Ещенко Спартак
Сегодня, 01:41
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