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На матче "Балтика" - "Локомотив" ожидается более 20 тысяч зрителей

На матче 1/16 финала Кубка России между "Балтикой" и "Локомотивом" в Калининграде ожидается более 20 тысяч болельщиков.

"Скорее всего, 30 тысяч зрителей на матче не будет, учитывая резкое похолодание. Многие к тому же нацелены на то, чтобы приобрести билет на игру сборной, которая сыграет здесь 11 октября [в матче Лиги наций против шведов – прим.], из-за чего образуются огромные очереди.

К сожалению, наш матч, который должен был стать украшением футбольного сезона, находится немного в тени матча сборной.

Это тоже влияет, но предполагается, что на матч с "Локомотивом" придет более 20 тысяч зрителей, что станет максимальной посещаемостью кубковых матчей в Калининграде с 1995 года", – сообщили ТАСС в пресс-службе "Балтики".
Теги: Балтика Локомотив
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