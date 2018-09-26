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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Юрий Уткульбаев: нашего уровня оказалось не достаточно, чтобы обыгрывать команду премьер-лиги
Главный тренер "Нефтехимика" Юрий Уткульбаев подвел итоги матча 1/16 финала Кубка России с "Уралом" (2:3).
"Ребята отдали все силы. Большое количество пропущенных голов раскрепостило команду. Остался осадок от простых голов, которые нам забили. В целом команда сыграла на своём уровне, которого оказалось не достаточно, чтобы обыгрывать команду премьер-лиги", – цитирует Уткульбаева официальный сайт "Нефтехимика".
"Ребята отдали все силы. Большое количество пропущенных голов раскрепостило команду. Остался осадок от простых голов, которые нам забили. В целом команда сыграла на своём уровне, которого оказалось не достаточно, чтобы обыгрывать команду премьер-лиги", – цитирует Уткульбаева официальный сайт "Нефтехимика".
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