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"Спартак" объяснил, куда может быть перенесен матч с "Енисеем"

"Спартак" на официальном сайте объяснил, куда может быть перенесен матч 10-го тура чемпионата России с "Енисеем".

"Что касается переноса матча "Енисей" - "Спартак" в другой город по причине неготовности стадиона в Красноярске, то на данный момент вариантов два: либо клубы обменяются домашними матчами (и тогда 7 октября игра состоится в Москве), либо встреча пройдет на резервном стадионе "Енисея" в Тюмени.

"Спартак" известил РПЛ, что предпочел бы сыграть в Москве, так как при напряженном графике команде не пошли бы на пользу лишние перелеты в Сибирь и обратно", - говорится на официальном сайте "Спартака".
Теги: Спартак Енисей
Сегодня, 06:13
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