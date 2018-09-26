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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Спартак" объяснил, куда может быть перенесен матч с "Енисеем"
"Спартак" на официальном сайте объяснил, куда может быть перенесен матч 10-го тура чемпионата России с "Енисеем".
"Что касается переноса матча "Енисей" - "Спартак" в другой город по причине неготовности стадиона в Красноярске, то на данный момент вариантов два: либо клубы обменяются домашними матчами (и тогда 7 октября игра состоится в Москве), либо встреча пройдет на резервном стадионе "Енисея" в Тюмени.
"Спартак" известил РПЛ, что предпочел бы сыграть в Москве, так как при напряженном графике команде не пошли бы на пользу лишние перелеты в Сибирь и обратно", - говорится на официальном сайте "Спартака".
"Что касается переноса матча "Енисей" - "Спартак" в другой город по причине неготовности стадиона в Красноярске, то на данный момент вариантов два: либо клубы обменяются домашними матчами (и тогда 7 октября игра состоится в Москве), либо встреча пройдет на резервном стадионе "Енисея" в Тюмени.
"Спартак" известил РПЛ, что предпочел бы сыграть в Москве, так как при напряженном графике команде не пошли бы на пользу лишние перелеты в Сибирь и обратно", - говорится на официальном сайте "Спартака".
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