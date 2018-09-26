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Хеведес попал в команду худших игроков 2018 года по версии испанского издания

Авторитетное издание Marca составило сборную худших игроков по итогам 2018 года.

В список вошел защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес, который в прошлом сезоне выступал за туринский "Ювентус", сыграв за итальянцев 3 матча.

Полный список выглядит следующим образом:

Лорис Кариус ("Ливерпуль"/"Бешикташ"), Леонардо Бонуччи ("Милан"/"Ювентус"), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), Бенедикт Хеведес ("Ювентус"/"Локомотив"), Месут Озил ("Арсенал", Лондон), Уэсли Снейдер ("Ницца"/"Аль-Гарафа"), Тьемуэ Бакайоко ("Челси"/"Милан"), Гансо ("Севилья"/"Амьен"), Алексис Санчес ("Арсенал"/"Манчестер Юнайтед"), Келечи Ихеаначо ("Лестер Сити"), Лусиано Вьетто ("Атлетико"/"Валенсия"/"Фулхэм").

Marca
Теги: Хеведес
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