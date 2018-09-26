Хеведес попал в команду худших игроков 2018 года по версии испанского издания

Авторитетное издание Marca составило сборную худших игроков по итогам 2018 года.В список вошел защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес, который в прошлом сезоне выступал за туринский "Ювентус", сыграв за итальянцев 3 матча.Полный список выглядит следующим образом:Лорис Кариус ("Ливерпуль"/"Бешикташ"), Леонардо Бонуччи ("Милан"/"Ювентус"), Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед"),("Ювентус"/"Локомотив"), Месут Озил ("Арсенал", Лондон), Уэсли Снейдер ("Ницца"/"Аль-Гарафа"), Тьемуэ Бакайоко ("Челси"/"Милан"), Гансо ("Севилья"/"Амьен"), Алексис Санчес ("Арсенал"/"Манчестер Юнайтед"), Келечи Ихеаначо ("Лестер Сити"), Лусиано Вьетто ("Атлетико"/"Валенсия"/"Фулхэм").