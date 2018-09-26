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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Магомед Адиев: мы должны биться за свое имя
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев отметил, что если команда будет аутсайдером, то никому не будет нужна.
"Когда люди не получают заработную плату, действительно, серьезную роль играет мотивация. Это проявляется не только в играх, но и в тренировочном процессе.
Если игрок не отдается футболу на тренировках, то ничего не получится и в матчах. Но у меня в этом плане к футболистам "Анжи" вообще никаких претензий, они к своему делу относятся максимально профессионально. Да, у нас проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть. Всем нужен результат.
Наша главная мотивация – побеждать, так как команда, которая все время проигрывает, не будет интересна тем, кто захочет нам помочь, в том числе и властям Дагестана. Если они будут видеть, что мы бьемся, хорошо себя показываем и побеждаем, то вероятность помощи нам возрастет. А если мы будем все время ходить в аутсайдерах и не составлять никой конкуренции, то никому мы и не будем нужны. Как бы высокопарно это ни звучало, мы должны биться за свое имя, за болельщиков", - цитируют Адиева "Известия".
"Когда люди не получают заработную плату, действительно, серьезную роль играет мотивация. Это проявляется не только в играх, но и в тренировочном процессе.
Если игрок не отдается футболу на тренировках, то ничего не получится и в матчах. Но у меня в этом плане к футболистам "Анжи" вообще никаких претензий, они к своему делу относятся максимально профессионально. Да, у нас проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть. Всем нужен результат.
Наша главная мотивация – побеждать, так как команда, которая все время проигрывает, не будет интересна тем, кто захочет нам помочь, в том числе и властям Дагестана. Если они будут видеть, что мы бьемся, хорошо себя показываем и побеждаем, то вероятность помощи нам возрастет. А если мы будем все время ходить в аутсайдерах и не составлять никой конкуренции, то никому мы и не будем нужны. Как бы высокопарно это ни звучало, мы должны биться за свое имя, за болельщиков", - цитируют Адиева "Известия".
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