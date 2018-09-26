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Сборная России высказала своё не согласие с результатами одной из номинаций ФИФА

Сборная России после церемонии "The Best FIFA Football Awards 2018" высказала своё не согласие с результатами одной из номинаций ФИФА.

По итогам года лучшими болельщиками мирового чемпионата были признаны болельщики сборной Перу. Официальный твиттер российской команды считает, что лучшими были поклонники сборной России.



Теги: Сборная России
Сегодня, 10:07
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№1 Написал: XUMKA Рядом с МКАД (Сегодня, 10:14) #
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Болеет за:
«Химки»
Весь мир против нас.
Или мы против всего мира ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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