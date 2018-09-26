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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Сборная России высказала своё не согласие с результатами одной из номинаций ФИФА
Сборная России после церемонии "The Best FIFA Football Awards 2018" высказала своё не согласие с результатами одной из номинаций ФИФА.
По итогам года лучшими болельщиками мирового чемпионата были признаны болельщики сборной Перу. Официальный твиттер российской команды считает, что лучшими были поклонники сборной России.
По итогам года лучшими болельщиками мирового чемпионата были признаны болельщики сборной Перу. Официальный твиттер российской команды считает, что лучшими были поклонники сборной России.
Друзья!— Сборная России (@TeamRussia) September 25, 2018
Все вы знаете итоги вчерашней церемонии «The Best FIFA Football Awards 2018». Как считаете, всё по делу?
Лично мы категорически не согласны с результатами одной из номинаций! ?
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