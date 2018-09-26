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Впервые в истории "Зенит" сыграет официальный матч в фиолетовой форме

"Зенит" выйдет на матч с Кубка России с "Волгарем" в фиолетовом комплекте формы.

Ранее питерский клуб играл в этом комплекте товарищеский матч против "Кайрата".



Напомним, матч 1/16 турнира между астраханским и санкт-петербургским клубами состоится 26 сентября и начнется в 18:00 по московскому времени.
Теги: Зенит Волгарь
Сегодня, 10:10
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(2)
№7 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 10:41) #
  • -1
  •  (1)
online

Когда спартачей называют свиньями это плоский юмор?
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 10:40) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Почему раньше не играли?
Красивая же форма!


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№5 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 10:40) #
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  •  (0)
online

Miss_Z,
Судя по минусам,не очень-то и любят))
Хорошо,что так


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 10:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Miss_Z
Цитата: Svetliykenig
Гомосеки перекрашиваются. Нутро не перекрасишь


не понимаю, почему у нас в стране обожают плоский пошлый юмор?

у кого, что болит...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 10:36) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Svetliykenig
Гомосеки перекрашиваются. Нутро не перекрасишь


не понимаю, почему у нас в стране обожают плоский пошлый юмор?


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 10:29) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Svetliykenig,
Хохохо
Регистрация: 13.02.2008 [жалоба]
№1 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 10:15) #
  • -5
  •  (11)
online

Гомосеки перекрашиваются. Нутро не перекрасишь
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
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