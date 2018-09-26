Впервые в истории "Зенит" сыграет официальный матч в фиолетовой форме

"Зенит" выйдет на матч с Кубка России с "Волгарем" в фиолетовом комплекте формы.Ранее питерский клуб играл в этом комплекте товарищеский матч против "Кайрата".Напомним, матч 1/16 турнира между астраханским и санкт-петербургским клубами состоится 26 сентября и начнется в 18:00 по московскому времени.