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"Сахалин" - "Арсенал": команды объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России "Сахалин" - "Арсенал".

"Сахалин": Счастливцев, Сурков, Алахвердов, Коломыц, Гаглоев, Духов, Маслов, Ерусланов, Есиков, Матрахов, Большунов.

Запасные: Хорошилов, Худяков, Антух, Аксютенко, Чудояков, Изотов, Холодилов.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Хагуш, Горбатенко, Кадири, Костадинов, Лесовой, Мирзов, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Альварес, Григалава, Крикуненко, Берхамов, Ивакин, Хлусевич.
Теги: Сахалин Арсенал Тула
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