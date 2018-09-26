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Стильный проморолик ФК "Чайка" к матчу Кубка России против "Анжи" (видео)

Футбольный клуб "Чайка", выступающий в Зоне Юг второго дивизиона опубликовал проморолик к предстоящему матчу 1/16 Кубка России против "Анжи".



Матч "Чайка" - "Анжи" состоится 26 сентября в 19:00 по московскому времени.
Теги: Анжи
Сегодня, 11:07
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№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
Посмотрел. кстати на сейчас всего 91 просмотр... Ни чего особо красивого у уж тем более стильного не увидел...

Зато теперь я знаю куда ушли все банары и растяжки после чемпионата мира по футболу...
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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