Стильный проморолик ФК "Чайка" к матчу Кубка России против "Анжи" (видео)

?Кубок России нужен для таких клубов, как @chaykafc. Одним из немногих, кто в ПФЛ делает красиво! Вот вам шикарный промо-ролик к матчу с @fc_anji #КубокРоссии pic.twitter.com/5gnRiDqfCY — Timur Valeev (@valtimir) September 26, 2018

Футбольный клуб "Чайка", выступающий в Зоне Юг второго дивизиона опубликовал проморолик к предстоящему матчу 1/16 Кубка России против "Анжи".Матч "Чайка" - "Анжи" состоится 26 сентября в 19:00 по московскому времени.