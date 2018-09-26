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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Стильный проморолик ФК "Чайка" к матчу Кубка России против "Анжи" (видео)
Футбольный клуб "Чайка", выступающий в Зоне Юг второго дивизиона опубликовал проморолик к предстоящему матчу 1/16 Кубка России против "Анжи".
Матч "Чайка" - "Анжи" состоится 26 сентября в 19:00 по московскому времени.
?Кубок России нужен для таких клубов, как @chaykafc. Одним из немногих, кто в ПФЛ делает красиво! Вот вам шикарный промо-ролик к матчу с @fc_anji #КубокРоссии pic.twitter.com/5gnRiDqfCY— Timur Valeev (@valtimir) September 26, 2018
Матч "Чайка" - "Анжи" состоится 26 сентября в 19:00 по московскому времени.
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