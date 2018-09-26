В Астрахане на матче местного "Волгаря" с "Зенитом" ожидается более 18 тыс зрителей

На матче 1/16 финала Кубка России "Волгарь" — "Зенит", который сегодня состоится в Астрахани, ожидается более 18 тысяч зрителей. Гостей поддержат около 700 болельщиков.В 1/128 финала "Волгарь" дома обыграл "Легион Динамо" со счётом 2:1, в следующем раунде оказался сильнее "Машука-КМВ" (2:1), а в 1/32 финала победил в серии пенальти "Факел".Матч начнется в 18:00 по московскому времени.