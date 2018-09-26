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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Артем Ребров: пока я размышлял, Джикия уже стоял в обнимку с Буффоном
Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, почему не решился сфотографироваться с вратарем "ПСЖ" Джанлуиджи Буффоном.
"Мы знали, что ПСЖ проводит сбор в соседнем отеле. Однажды утром, стоя на своем балконе, увидел, как они идут на прогулку. Во мне проснулся какой-то детский азарт – хотелось выбежать, сделать фото. Стал себя отговаривать, говорить себе: "Артем, это несерьезно, к тому же ты не одет".
Пока размышлял, увидел, как Джикия уже в обнимку с Буффоном делает фото. Он у нас парень не из робких, но даже он растерялся от того, как вел себя Джиджи. Он так по-свойски обнял его, что стало понятно: он действительно легенда. Я фото так и не сделал, но мне было достаточно этого эпизода, чтобы запечатлеть это в своей памяти навсегда", - сказал Ребров.
RT
"Мы знали, что ПСЖ проводит сбор в соседнем отеле. Однажды утром, стоя на своем балконе, увидел, как они идут на прогулку. Во мне проснулся какой-то детский азарт – хотелось выбежать, сделать фото. Стал себя отговаривать, говорить себе: "Артем, это несерьезно, к тому же ты не одет".
Пока размышлял, увидел, как Джикия уже в обнимку с Буффоном делает фото. Он у нас парень не из робких, но даже он растерялся от того, как вел себя Джиджи. Он так по-свойски обнял его, что стало понятно: он действительно легенда. Я фото так и не сделал, но мне было достаточно этого эпизода, чтобы запечатлеть это в своей памяти навсегда", - сказал Ребров.
RT
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