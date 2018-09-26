Артем Ребров: нужно запретить обсуждать работу судей

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, что бы он изменил в российском футболе."Запретил бы обсуждать работу судей. Очень не нравится, когда игроки и тренеры начинают активно обсуждать эту тему после игр. В моём понимании, это проявление слабости. Бывает, что в раздевалке обсуждают только судью, позабыв о своей невнятной игреЕщё хотел бы, чтобы команды в полном составе всегда подходили к трибунам и убирались за собой в раздевалках. Японцы показали нам отличный пример на ЧМ, всё за собой убрали! У нас всё происходит иначе, да что там… Сам иногда, уходя со стадиона, думаю: "Ну что же я такое после себя оставил?", — сказал голкипер.