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Артем Ребров: нужно запретить обсуждать работу судей

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал, что бы он изменил в российском футболе.

"Запретил бы обсуждать работу судей. Очень не нравится, когда игроки и тренеры начинают активно обсуждать эту тему после игр. В моём понимании, это проявление слабости. Бывает, что в раздевалке обсуждают только судью, позабыв о своей невнятной игре

Ещё хотел бы, чтобы команды в полном составе всегда подходили к трибунам и убирались за собой в раздевалках. Японцы показали нам отличный пример на ЧМ, всё за собой убрали! У нас всё происходит иначе, да что там… Сам иногда, уходя со стадиона, думаю: "Ну что же я такое после себя оставил?", — сказал голкипер.

RT
Теги: Ребров Спартак
Сегодня, 13:00
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(2)
№12 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:41) #
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Цитата: Sergey Nasirov_2
net problem, no togda pust budut nezavisemie organi , kotorie budut zanimatsya kontrolem sudeistva! togda net problem.

Независимых органов или прессы не бывает
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:38) #
  • -2
  •  (2)
online

net problem, no togda pust budut nezavisemie organi , kotorie budut zanimatsya kontrolem sudeistva! togda net problem.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№10 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:30) #
  • +1
  •  (1)

Этак дойдет до того, что не надо обсуждать игру вратарей
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:29) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: бородач
Цитата: Rasmuz
Судей нужно назначать иностранцев или глухонемых.

А про слепых забыл?

Забудешь про них, как же...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№8 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 14:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Про судейство в РПЛ тебе лучше заткнуться и не раздражать болельщиков всех команд.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Rasmuz
Судей нужно назначать иностранцев или глухонемых.

А про слепых забыл?


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№6 Написал: Rasmuz (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (3)

Судей нужно назначать иностранцев или глухонемых.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№5 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:26) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартачи забыли что сами постоянно обсуждают судей?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 13:12) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Вот тебе и готовый депутат ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Есть участники игры, в т.ч. и судьи...так почему мы не можем их обсуждать? Это мнение Реброва, имеет право, но и говорит о его ограниченности, отношении к футбольному обществу...печально. Наоборот, в этом вопросе необходима максимальная открытость и дискуссия.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:07) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Видимо Ребров сам хочет стать судьей?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:02) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
ЦСКА
В моём понимании, это проявление слабости. Бывает, что в раздевалке обсуждают только судью, позабыв о своей невнятной игре.


Вот так и было после дерби)) только и слышно от спартачей про подсуживание карася, хотя сами по игре были вообще ни о чем. Правильно, Артемка!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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