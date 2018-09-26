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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Тульский "Арсенал" вышел в 1/8 Кубка России
В первом матче 1/16 Кубка России в среду тульский "Арсенал" оказался сильнее "Сахалина и прошел в следующий раунд турнира.
ОЛИМП-Кубок России
1/16
"Сахалин" - "Арсенал" (Тула) 1:2 (0:2)
Голы: Кадири, 10, Беляев, 29, Гаглоев, 69
"Сахалин": Счастливцев, Сурков, Алахвердов, Коломыц, Гаглоев, Духов, Маслов, Ерусланов, Есиков (Аксютенко, 70), Матрахов (Худяков, 79), Большунов.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Хагуш, Горбатенко (Берхамов, 86), Кадири, Костадинов, Лесовой, Мирзов (Ивакин, 72), Кангва (Клушевич, 83)
ОЛИМП-Кубок России
1/16
"Сахалин" - "Арсенал" (Тула) 1:2 (0:2)
Голы: Кадири, 10, Беляев, 29, Гаглоев, 69
"Сахалин": Счастливцев, Сурков, Алахвердов, Коломыц, Гаглоев, Духов, Маслов, Ерусланов, Есиков (Аксютенко, 70), Матрахов (Худяков, 79), Большунов.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Хагуш, Горбатенко (Берхамов, 86), Кадири, Костадинов, Лесовой, Мирзов (Ивакин, 72), Кангва (Клушевич, 83)
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