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Тульский "Арсенал" вышел в 1/8 Кубка России

В первом матче 1/16 Кубка России в среду тульский "Арсенал" оказался сильнее "Сахалина и прошел в следующий раунд турнира.

ОЛИМП-Кубок России

1/16

"Сахалин" - "Арсенал" (Тула) 1:2 (0:2)

Голы: Кадири, 10, Беляев, 29, Гаглоев, 69

"Сахалин": Счастливцев, Сурков, Алахвердов, Коломыц, Гаглоев, Духов, Маслов, Ерусланов, Есиков (Аксютенко, 70), Матрахов (Худяков, 79), Большунов.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Хагуш, Горбатенко (Берхамов, 86), Кадири, Костадинов, Лесовой, Мирзов (Ивакин, 72), Кангва (Клушевич, 83)
Теги: Арсенал Тула Сахалин
Сегодня, 13:11
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(1)
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Ох, уже общий счет 3:0 в пользу команд Премьеры...
Пока команды ФНЛ-ПФЛ уступают командам Премьер-лиги! Но ждем Побед от команд ФНЛ-ПФЛ !!!


Стесняюсь спросить...
Вы, сударь, за команду какой лиги болеете?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 13:56) #
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Ох, уже общий счет 3:0 в пользу команд Премьеры...
Пока команды ФНЛ-ПФЛ уступают командам Премьер-лиги! Но ждем Побед от команд ФНЛ-ПФЛ !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 13:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
А забивака Мохаммед откуда?С трибун соскочил?
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
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