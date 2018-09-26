Тульский "Арсенал" вышел в 1/8 Кубка России

В первом матче 1/16 Кубка России в среду тульский "Арсенал" оказался сильнее "Сахалина и прошел в следующий раунд турнира.Кадири, 10, Беляев, 29, Гаглоев, 69Счастливцев, Сурков, Алахвердов, Коломыц, Гаглоев, Духов, Маслов, Ерусланов, Есиков (Аксютенко, 70), Матрахов (Худяков, 79), Большунов.Левашов, Комбаров, Беляев, Денисов, Хагуш, Горбатенко (Берхамов, 86), Кадири, Костадинов, Лесовой, Мирзов (Ивакин, 72), Кангва (Клушевич, 83)