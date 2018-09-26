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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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13:59
В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут (1)
В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут (1)
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В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут
Хабаровский "СКА" на своем отыгрался в концовке встречи против "Ахмата" в матче 1/16 Кубка России.
Теперь командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут, а затем пробить пенальти, если по ходу овертайма не будет выявлен победитель.
ОЛИМП-Кубок России
1/16
"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" 2:2 (0:1)
Голы: Садаев, 26, Кабаев, 78, Митришев, 85, Дедечко, 87
"СКА-Хабаровск": Генералов, Фадеев, Ненахов (Дедечко, 48), Карасев (Никифоров, 48), Квеквескери, Базелюк (Кабаев, 57), Секульски, Казанков, Прындета, Труфанов.
"Ахмат": Гудиев, Плиев, Мусалов, Мохаммади, Нижич, Бериша, Садаев, Балай, Раванелли (Митришев, 79), Гащенков, Харин.
Теперь командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут, а затем пробить пенальти, если по ходу овертайма не будет выявлен победитель.
ОЛИМП-Кубок России
1/16
"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" 2:2 (0:1)
Голы: Садаев, 26, Кабаев, 78, Митришев, 85, Дедечко, 87
"СКА-Хабаровск": Генералов, Фадеев, Ненахов (Дедечко, 48), Карасев (Никифоров, 48), Квеквескери, Базелюк (Кабаев, 57), Секульски, Казанков, Прындета, Труфанов.
"Ахмат": Гудиев, Плиев, Мусалов, Мохаммади, Нижич, Бериша, Садаев, Балай, Раванелли (Митришев, 79), Гащенков, Харин.
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