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В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут

Хабаровский "СКА" на своем отыгрался в концовке встречи против "Ахмата" в матче 1/16 Кубка России.

Теперь командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут, а затем пробить пенальти, если по ходу овертайма не будет выявлен победитель.

ОЛИМП-Кубок России

1/16

"СКА-Хабаровск" - "Ахмат" 2:2 (0:1)

Голы: Садаев, 26, Кабаев, 78, Митришев, 85, Дедечко, 87

"СКА-Хабаровск": Генералов, Фадеев, Ненахов (Дедечко, 48), Карасев (Никифоров, 48), Квеквескери, Базелюк (Кабаев, 57), Секульски, Казанков, Прындета, Труфанов.

"Ахмат": Гудиев, Плиев, Мусалов, Мохаммади, Нижич, Бериша, Садаев, Балай, Раванелли (Митришев, 79), Гащенков, Харин.
Теги: Ахмат СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:00) #
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Дожмут дальневосточники, "Ахмат"! !
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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