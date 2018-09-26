В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут

Хабаровский "СКА" на своем отыгрался в концовке встречи против "Ахмата" в матче 1/16 Кубка России.Теперь командам предстоит провести два дополнительных тайма по 15 минут, а затем пробить пенальти, если по ходу овертайма не будет выявлен победитель.Садаев, 26, Кабаев, 78, Митришев, 85, Дедечко, 87Генералов, Фадеев, Ненахов (Дедечко, 48), Карасев (Никифоров, 48), Квеквескери, Базелюк (Кабаев, 57), Секульски, Казанков, Прындета, Труфанов.Гудиев, Плиев, Мусалов, Мохаммади, Нижич, Бериша, Садаев, Балай, Раванелли (Митришев, 79), Гащенков, Харин.