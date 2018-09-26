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Футболисты "Локомотива" прогулялись по Калининграду (видео)

Игроки "Локомотива" совершили прогулку по Калининграду перед матчем 1/16 финала Кубка России с "Балтикой", который начнется в 21:00 по московскому времени.

Теги: Локомотив Балтика
Сегодня, 14:34
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№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Балтика, а почему бы и нет ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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