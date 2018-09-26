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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Футболисты "Локомотива" прогулялись по Калининграду (видео)
Игроки "Локомотива" совершили прогулку по Калининграду перед матчем 1/16 финала Кубка России с "Балтикой", который начнется в 21:00 по московскому времени.
Небольшая прогулка по уютному, но ветреному Калининграду ?????#БалтикаЛоко pic.twitter.com/00pOWNrFHV— ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 26, 2018
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