"Спартак" сегодня сыграет в бело-красной форме

"Черноморец" и "Спартак" определились с цветом форм на матч в рамках 1/16 финала Кубка России.Московский клуб сыграет в бело-красной форме, игроки Новороссийского клуба — в сине-голубом. Вратарь "Спартака" выйдет на поле в салатовой экипировке, а его оппонент — в желто-черной.