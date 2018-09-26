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"Спартак" сегодня сыграет в бело-красной форме

"Черноморец" и "Спартак" определились с цветом форм на матч в рамках 1/16 финала Кубка России.

Московский клуб сыграет в бело-красной форме, игроки Новороссийского клуба — в сине-голубом. Вратарь "Спартака" выйдет на поле в салатовой экипировке, а его оппонент — в желто-черной.

Теги: Спартак Черноморец
Сегодня, 14:40
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