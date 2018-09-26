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"Ахмат" в серии пенальти переиграл "СКА-Хабаровск" и вышел в 1/8 Кубка России

"Ахмат" одержал победу над "СКА-Хабаровск" в матче 1/16 финала Кубка России. В основное и дополнительное время команды не смогли выявить победителя, а в серии пенальти более точны оказались игроки грознецкого клуба - 2:4.

Кубок России

1/16 финала

"СКА-Хабаровск" – "Ахмат" 3:3

Голы: Кабаев, 78, Дедечко, 87, Квеквескири, 119 - Садаев, 26, Митришев, 84, Балай, 109 (пен).

Нереализованный пенальти: Дедечко, 117 (вратарь).


"СКА-Хабаровск": Генералов, Приндета, Труфанов, Хомуха, Ненахов (Никифоров, 46), Фадеев, Карасёв (Дедечко, 46), Квеквескири, Казанков (Кабутов, 91), Секульски, Базелюк (Кабаев, 56).

"Ахмат": Гудиев, Плиев, Нижич, Харин, Мохаммади, Мусалов, Гащенков, Садаев (Умаев, 118), Раванелли (Митришев, 79), Бериша, Балай.

Предупреждения: Карасёв, 12, Труфанов, 51, Хомуха, 56, Плиев, 57, Мусалов, 65, Приндета, 101, Секульски, 101, Фадеев, 108, Садаев, 116, Квеквескири, 120.
Теги: СКА-Хабаровск Ахмат
Сегодня, 14:49
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№2 Написал: kobr (Сегодня, 14:55) #
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Знатно порубились судя по хронологии голов и количества карточек!
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:54) #
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Жаль, что проиграли хабаровчане по пенальти!
Что же, общий кубковый счет между командами Премьер-лиги и ФНЛ-ПФЛ сейчас - 4:0 ! Неожиданно победно на чужих полях стартовали команды Премьер-лиги, не то, что в прошлые годы!!!
Но, ждем побед и команд ФНЛ-ПФЛ ! А они будут - нет сомнения!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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