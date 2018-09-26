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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ахмат" в серии пенальти переиграл "СКА-Хабаровск" и вышел в 1/8 Кубка России
"Ахмат" одержал победу над "СКА-Хабаровск" в матче 1/16 финала Кубка России. В основное и дополнительное время команды не смогли выявить победителя, а в серии пенальти более точны оказались игроки грознецкого клуба - 2:4.
Кубок России
1/16 финала
"СКА-Хабаровск" – "Ахмат" 3:3
Голы: Кабаев, 78, Дедечко, 87, Квеквескири, 119 - Садаев, 26, Митришев, 84, Балай, 109 (пен).
"СКА-Хабаровск": Генералов, Приндета, Труфанов, Хомуха, Ненахов (Никифоров, 46), Фадеев, Карасёв (Дедечко, 46), Квеквескири, Казанков (Кабутов, 91), Секульски, Базелюк (Кабаев, 56).
"Ахмат": Гудиев, Плиев, Нижич, Харин, Мохаммади, Мусалов, Гащенков, Садаев (Умаев, 118), Раванелли (Митришев, 79), Бериша, Балай.
Предупреждения: Карасёв, 12, Труфанов, 51, Хомуха, 56, Плиев, 57, Мусалов, 65, Приндета, 101, Секульски, 101, Фадеев, 108, Садаев, 116, Квеквескири, 120.
Кубок России
1/16 финала
"СКА-Хабаровск" – "Ахмат" 3:3
Голы: Кабаев, 78, Дедечко, 87, Квеквескири, 119 - Садаев, 26, Митришев, 84, Балай, 109 (пен).
Нереализованный пенальти: Дедечко, 117 (вратарь).
"СКА-Хабаровск": Генералов, Приндета, Труфанов, Хомуха, Ненахов (Никифоров, 46), Фадеев, Карасёв (Дедечко, 46), Квеквескири, Казанков (Кабутов, 91), Секульски, Базелюк (Кабаев, 56).
"Ахмат": Гудиев, Плиев, Нижич, Харин, Мохаммади, Мусалов, Гащенков, Садаев (Умаев, 118), Раванелли (Митришев, 79), Бериша, Балай.
Предупреждения: Карасёв, 12, Труфанов, 51, Хомуха, 56, Плиев, 57, Мусалов, 65, Приндета, 101, Секульски, 101, Фадеев, 108, Садаев, 116, Квеквескири, 120.
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