"Ахмат" в серии пенальти переиграл "СКА-Хабаровск" и вышел в 1/8 Кубка России

Нереализованный пенальти: Дедечко, 117 (вратарь).

"Ахмат" одержал победу над "СКА-Хабаровск" в матче 1/16 финала Кубка России. В основное и дополнительное время команды не смогли выявить победителя, а в серии пенальти более точны оказались игроки грознецкого клуба - 2:4.Кубок России1/16 финала: Кабаев, 78, Дедечко, 87, Квеквескири, 119 - Садаев, 26, Митришев, 84, Балай, 109 (пен)."СКА-Хабаровск": Генералов, Приндета, Труфанов, Хомуха, Ненахов (Никифоров, 46), Фадеев, Карасёв (Дедечко, 46), Квеквескири, Казанков (Кабутов, 91), Секульски, Базелюк (Кабаев, 56)."Ахмат": Гудиев, Плиев, Нижич, Харин, Мохаммади, Мусалов, Гащенков, Садаев (Умаев, 118), Раванелли (Митришев, 79), Бериша, Балай.Предупреждения: Карасёв, 12, Труфанов, 51, Хомуха, 56, Плиев, 57, Мусалов, 65, Приндета, 101, Секульски, 101, Фадеев, 108, Садаев, 116, Квеквескири, 120.