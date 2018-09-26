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Антон Заболотный - в старте "Зенита" на матч с "Волгарем"

"Зенит" объявил состав на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России против "Волгаря".

"Зенит": Кержаков - Анюков, Мевля, Нету, Чернов - Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Маркизио - Мак, Заболотный.

Запасные: Лодыгин, Набиуллин, Маммана, Смольников, Ерохин, Шатов, Кокорин.
Теги: Зенит Волгарь
Сегодня, 17:00
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(2)
№12 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 18:19) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _2
Цитата: scorpion 69
ушлепок

это ты ушлепок!
не зря 69 в логине

иди уроки учи школота smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№11 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:48) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
ушлепок

это ты ушлепок!
не зря 69 в логине
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
№10 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 17:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spartak-higway
Пишут что у Мевли кк в последней игре кубка была,технарь нах только выйдет на поле))

РФС "простил" дисквалификации игроков РПЛ на Кубок России

В пятницу, 24 августа, в Москве состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, сообщает пресс-служба организации. На встрече было принято решение аннулировать дисквалификации игроков команд РПЛ на Кубок России.

"Освободить от дальнейшего исполнения спортивных санкций в Олимп-Кубке России по футболу сезона-2018/19 согласно части 1 статьи 36 Дисциплинарного регламента РФС всех футболистов команд клубов РФПЛ, которые в ходе розыгрыша Олимп-Кубка России по футболу сезона 2017/18 были дисквалифицированы на 1 матч данного соревнования, и данная дисквалификация в настоящий момент не реализована", - говорится в решении РФС.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№9 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 17:44) #
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Цитата: spartak-higway
Пишут что у Мевли кк в последней игре кубка была,технарь нах только выйдет на поле))

у нас админ ресурс ты что забыл?


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№8 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 17:28) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: _2
Лодыгина вообще задвинули
Ну и Мамане веры не много от штаба стало

ты дебил или как? он как и кока после травмы а ты тут такое пистишь ушлепок rage
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№7 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 17:21) #
  • -12
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пишут что у Мевли кк в последней игре кубка была,технарь нах только выйдет на поле))


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:14) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Всё правильно все силы на ЛЕ и чемпионат, а здесь пусть те кто не в основе доказывают.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 17:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот и позырим на них в деле ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба в отеле... это правильно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:05) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Лодыгина вообще задвинули
Ну и Мамане веры не много от штаба стало
Регистрация: 27.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 17:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
лавка сегодня играет wink
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:03) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сплошь скамейка, а вот на Чернова интересно посмотреть. Эльвир не прострелить, ни навесить адресно не может, хоть и футболист хороший. Глянем, как с этим у Женьки.
Антоха, с тебя трёха!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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