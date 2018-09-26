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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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18:19
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
16:01
Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео) (3)
Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео) (3)
13:59
В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут (1)
В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут (1)
12:44
Чемпион мира по биатлону: хочу получить ЗМС за существенную победу, а не за восьмое место (18)
Чемпион мира по биатлону: хочу получить ЗМС за существенную победу, а не за восьмое место (18)
11:45
Артем Ребров: я трудяга, который никогда не останавливается - моя карьера похожа на труд шахтера (15)
Артем Ребров: я трудяга, который никогда не останавливается - моя карьера похожа на труд шахтера (15)
09:45
Игорь Яновский: в "Монако" перестройка, так что Головину потребуется время, чтобы проявить себя (1)
Игорь Яновский: в "Монако" перестройка, так что Головину потребуется время, чтобы проявить себя (1)
Антон Заболотный - в старте "Зенита" на матч с "Волгарем"
"Зенит" объявил состав на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России против "Волгаря".
"Зенит": Кержаков - Анюков, Мевля, Нету, Чернов - Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Маркизио - Мак, Заболотный.
Запасные: Лодыгин, Набиуллин, Маммана, Смольников, Ерохин, Шатов, Кокорин.
"Зенит": Кержаков - Анюков, Мевля, Нету, Чернов - Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Маркизио - Мак, Заболотный.
Запасные: Лодыгин, Набиуллин, Маммана, Смольников, Ерохин, Шатов, Кокорин.
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