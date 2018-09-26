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"Спартак" назвал состав на игру с Черноморцем". Артем Ребров - в старте

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч 1/16 финала Кубка России против "Черноморца".

Теги: Спартак Нефтехимик
Сегодня, 17:33
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(3)
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:57) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
ну и отношения в спартаке!

пи9арасня поганая confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№20 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 18:38) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Напрягает только Ребров, даже Петкович не так
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:33) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
это сильнейший состав на сегодня?

это те, которые Каррере факи в инстаграмах не ставят

Сердечки ставят...., ну и отношения в спартаке! confused kissing_heart


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№18 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:25) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
это сильнейший состав на сегодня?

это те, которые Каррере факи в инстаграмах не ставят


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№17 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 18:24) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Рошу даже на кубок не ставят...

Значит в воскресенье в основе.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№16 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Рошу даже на кубок не ставят...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№15 Написал: vvSpartak (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Не пойму, кубок уже сливают, или это сильнейший состав на сегодня? Надеюсь, да и видать, второе.

Чушка, ваши уже гол забили, а ты там ни разу ещё не отписалась


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№14 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:11) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nevada007
Цитата: Frankenstein
Цитата: nevada007
всё-таки тупишь) да в том-то и дело, что правильно Массимо сделал... но это не значит, что состав плох, а кубок говно!... Вперед СПАРТАК!

так и я о том же,что прав Каррера,что даёт отдохнуть основе и правильно расставляет приоритеты по мере значимости

разобрались)

Согласен,компромисс найден)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: nevada007 (Сегодня, 18:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Цитата: nevada007
всё-таки тупишь) да в том-то и дело, что правильно Массимо сделал... но это не значит, что состав плох, а кубок говно!... Вперед СПАРТАК!

так и я о том же,что прав Каррера,что даёт отдохнуть основе и правильно расставляет приоритеты по мере значимости

разобрались)
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№12 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nevada007
всё-таки тупишь) да в том-то и дело, что правильно Массимо сделал... но это не значит, что состав плох, а кубок говно!... Вперед СПАРТАК!

так и я о том же,что прав Каррера,что даёт отдохнуть основе и правильно расставляет приоритеты по мере значимости,кубок этот реально НИ О ЧЕМ,нужно называть вещи своими именами,но это не значит что от этого я меньше будут переживать за Спартак,да и приятно на молодежь посмотреть
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: nevada007 (Сегодня, 18:02) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Цитата: nevada007
Цитата: Blessing
Не пойму, кубок уже сливают, или это сильнейший состав на сегодня? Надеюсь, да и видать, второе.

))))))))))))) вопрос: ты когда-нибудь играл в профессиональный футбол 3 матча через два и все в гостях??? надейся и жди... спец, блть!
Цитата: Frankenstein
Все правильно,какой турнир,такой и состав,только РПЛ в приоритете

ну ты-то не тупи!

А что ты хочешь чтобы Каррера основу в трёх турнирах ставил?

всё-таки тупишь) да в том-то и дело, что правильно Массимо сделал... но это не значит, что состав плох, а кубок говно!... Вперед СПАРТАК!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№10 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:58) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
команду ПФЛ в любом составе надо проходить.
Любопытное сочетание в атаке. Крайки отечественного разлива и Ханни наконец в центре.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:58) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nevada007
Цитата: Blessing
Не пойму, кубок уже сливают, или это сильнейший состав на сегодня? Надеюсь, да и видать, второе.

))))))))))))) вопрос: ты когда-нибудь играл в профессиональный футбол 3 матча через два и все в гостях??? надейся и жди... спец, блть!
Цитата: Frankenstein
Все правильно,какой турнир,такой и состав,только РПЛ в приоритете

ну ты-то не тупи!

А что ты хочешь чтобы Каррера основу в трёх турнирах ставил?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Gotikaoleg (Сегодня, 17:56) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вадим Шереметьев
Черноморец имеет все шансы

на что на 0-4
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 17:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nevada007
Цитата: Blessing
Не пойму, кубок уже сливают, или это сильнейший состав на сегодня? Надеюсь, да и видать, второе.

))))))))))))) вопрос: ты когда-нибудь играл в профессиональный футбол 3 матча через два и все в гостях??? надейся и жди... спец, блть!
Цитата: Frankenstein
Все правильно,какой турнир,такой и состав,только РПЛ в приоритете

ну ты-то не тупи!

Не мешай им , они полны надежд , состав Спартака даёт им шансы на радость .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: nevada007 (Сегодня, 17:48) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Не пойму, кубок уже сливают, или это сильнейший состав на сегодня? Надеюсь, да и видать, второе.

))))))))))))) вопрос: ты когда-нибудь играл в профессиональный футбол 3 матча через два и все в гостях??? надейся и жди... спец, блть!
Цитата: Frankenstein
Все правильно,какой турнир,такой и состав,только РПЛ в приоритете

ну ты-то не тупи!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:42) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно,какой турнир,такой и состав,только РПЛ в приоритете
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:40) #
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не пойму, кубок уже сливают, или это сильнейший состав на сегодня? Надеюсь, да и видать, второе.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: nevada007 (Сегодня, 17:39) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вадим Шереметьев
Черноморец имеет все шансы

laughing laughing laughing laughing laughing
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№2 Написал: Вадим Шереметьев не дом и не улица (Сегодня, 17:35) #
  • -3
  •  (11)

Черноморец имеет все шансы


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За Россию!
Регистрация: 25.11.2015 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:34) #
  • -3
  •  (5)
online

nu eto shans dlya vsex/ dlya panteleeva/ takoi poluspartak 2
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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