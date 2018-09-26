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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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18:19
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
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Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео) (3)
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13:59
В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут (1)
В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут (1)
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Чемпион мира по биатлону: хочу получить ЗМС за существенную победу, а не за восьмое место (18)
Чемпион мира по биатлону: хочу получить ЗМС за существенную победу, а не за восьмое место (18)
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Артем Ребров: я трудяга, который никогда не останавливается - моя карьера похожа на труд шахтера (15)
Артем Ребров: я трудяга, который никогда не останавливается - моя карьера похожа на труд шахтера (15)
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Игорь Яновский: в "Монако" перестройка, так что Головину потребуется время, чтобы проявить себя (1)
Игорь Яновский: в "Монако" перестройка, так что Головину потребуется время, чтобы проявить себя (1)
Хавбек ЦСКА Александр Макаров впервые после травмы начал работу с мячом
Полузащитник ЦСКА Александр Макаров, у которого была порвана передняя крестообразная связка левого колена, начал бегать и работать с мячом.
"Каждый день я занимаюсь в тренажерном зале под присмотром физиотерапевтов. Пока ничего конкретного врачи не говорят, но вроде бы все идет по плану. Тренеры постоянно интересуются моим самочувствием", – цитирует Макарова "Спорт-Экспресс".
"Каждый день я занимаюсь в тренажерном зале под присмотром физиотерапевтов. Пока ничего конкретного врачи не говорят, но вроде бы все идет по плану. Тренеры постоянно интересуются моим самочувствием", – цитирует Макарова "Спорт-Экспресс".
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