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Хавбек ЦСКА Александр Макаров впервые после травмы начал работу с мячом

Полузащитник ЦСКА Александр Макаров, у которого была порвана передняя крестообразная связка левого колена, начал бегать и работать с мячом.

"Каждый день я занимаюсь в тренажерном зале под присмотром физиотерапевтов. Пока ничего конкретного врачи не говорят, но вроде бы все идет по плану. Тренеры постоянно интересуются моим самочувствием", – цитирует Макарова "Спорт-Экспресс".
Теги: Макаров ЦСКА
Сегодня, 18:17
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