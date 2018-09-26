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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Роман Пилипчук: в таких играх и закаляется характер
Старший тренер "Ахмата" Роман Пилипчук прокомментировал победу в матче 1/16 финала ОЛИМП-Кубка России против хабаровского "СКА" (3:3, 4:2 - пенальти).
"Мы к этому турниру не относимся спустя рукава, несмотря на то, что не вся группа игроков поехала в Хабаровск. Мы понимали, что нам здесь будет очень тяжело. Но сказать, что мы отнеслись к этому матчу с прохладцей – нет, такого не было.
Наверное, в таких играх и закаляется характер. Мы сегодня игру выиграли. Я понимаю, что для болельщиков это была хорошая игра – они увидели и гол, и дополнительное время, и пенальти. Тренеры, наверное, где-то понервничали, но мы добились положительного результата. Именно того, за которым сюда ехали", - цитирует Пилипчука официальный сайт СКА.
"Мы к этому турниру не относимся спустя рукава, несмотря на то, что не вся группа игроков поехала в Хабаровск. Мы понимали, что нам здесь будет очень тяжело. Но сказать, что мы отнеслись к этому матчу с прохладцей – нет, такого не было.
Наверное, в таких играх и закаляется характер. Мы сегодня игру выиграли. Я понимаю, что для болельщиков это была хорошая игра – они увидели и гол, и дополнительное время, и пенальти. Тренеры, наверное, где-то понервничали, но мы добились положительного результата. Именно того, за которым сюда ехали", - цитирует Пилипчука официальный сайт СКА.
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